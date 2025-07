Algérie: Sétif - Ouverture des 1ères journées nationales du One man show

Le coup d'envoi des 1ères journées nationales du One man show a été donné, dans la soirée de lundi, sur la place Sud du parc d'attractions de Sétif, en présence d'un public nombreux, composé essentiellement de familles.

Khaled Mehennaoui, directeur de l'Office de la culture et du tourisme de la commune de Sétif, structure initiatrice de cette manifestation organisée jusqu'au 17 juillet sous l'égide du wali de Sétif, Mustapha Limani, et de l'Assemblée populaire communale (APC), a indiqué, en marge de la cérémonie d'ouverture, que ces journées culturelles "s'inscrivent dans le cadre du programme arrêté pour animer les soirées d'été, et de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse".

Il a ajouté que huit (8) artistes professionnels animeront les spectacles de monologue qui traiteront, sous une forme humoristique, de différentes questions sociales.

Un One man show de Hamidou Lahlou, alias "Chaâboun", intitulé "Histoire d'une vie", qui traite du rôle des parents dans la préservation de la famille et de sa cohésion, et un autre de Sally Ben Nacer qui brosse, sous le titre "Mimi le tracteur", la réalité des femmes célibataires dans la société, ont inauguré la manifestation.

Les représentations se poursuivront, quatre jours durant, avec les artistes Moufida Adas, Toufik Mezaâche, Abdelhak Zorgane, Tahar Safir, Mourad Saouli et Zoubir Belhar.

La place Sud du parc d'attractions, située au coeur de la capitale des Hauts plateaux, s'est imposée, depuis le début des vacances d'été, en tant que destination privilégiée des Sétifiens et des visiteurs de la ville souhaitant profiter des soirées programmées par l'Office de la culture et du tourisme de la commune de Sétif, comme "Fouara Show", « Les nuits d'El Hidhab" et "Caravane des enfants".