La Tunisie se mobilise activement pour assurer une participation stratégique et impactante à la 4e édition de la Foire africaine du commerce intra-africain (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger. L'événement, organisé sous le thème "Une porte vers de nouvelles opportunités", constitue une plateforme continentale de premier plan pour dynamiser les échanges commerciaux entre pays africains.

Dans cette optique, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abidi, a présidé une réunion de coordination, mardi, afin d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs et d'affiner la stratégie de participation tunisienne, dans le cadre de l'initiative "Team Tunisia Export".

"Cet événement est une vitrine stratégique pour positionner les produits tunisiens sur le marché africain, et une opportunité majeure pour nouer des partenariats d'investissement à forte valeur ajoutée", a souligné le ministre.

Une participation structurée et multisectorielle

La Tunisie sera présente avec un pavillon national de 304 m², regroupant plus de 24 entreprises exportatrices, dont : 12 petites et moyennes entreprises (PME), 8 artisans et 4 startups innovantes.

Un espace dédié mettra également en avant les structures nationales d'appui à l'export, telles que : le Comité national de la ZLECAF, les Chambres de commerce et d'industrie, le CEPEX (Centre de promotion des exportations), la FIPA (Agence de promotion de l'investissement extérieur), l'ONTT (Office national du tourisme tunisien) et l'Office national de l'artisanat tunisien.

Les secteurs représentés couvriront un large éventail d'activités à fort potentiel : textile et habillement, cuir et chaussures, cosmétiques, matériaux de construction, artisanat, industrie automobile et ses composants. Un espace spécial sera dédié à cette dernière filière dans l'objectif d'attirer des investissements africains.

Un contexte favorable à l'expansion régionale

La participation tunisienne à l'IATF 2025 s'inscrit dans une dynamique régionale croissante. En effet, les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie ont atteint 7,7 milliards de dinars en 2024, contre 6,8 milliards en 2023 et 5,9 milliards en 2022, soit une progression continue.

Par ailleurs, les exportations tunisiennes vers le marché algérien ont bondi de 28,8 % entre 2022 et 2024, portées principalement par : le secteur des industries mécaniques (35,3 % des exportations), les industries manufacturières (29,8 %) et les équipements de transport (1,4 %).

Organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine, le Secrétariat de la ZLECAF et l'État algérien, la Foire africaine du commerce intra-africain est considérée comme l'un des plus grands rendez-vous économiques du continent.

L'édition 2025 attend la participation de plus de 2 000 exposants et 35 000 visiteurs venus de plus de 140 pays, avec des transactions commerciales et accords d'investissements estimés à plus de 44 milliards de dollars.