Nigeria: La CAF rend hommage à Muhammadu Buhari pour son attachement au football nigérian

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a rendu hommage à l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, décédé dimanche à Londres à l'âge de 82 ans, saluant son "attachement profond et sincère" en faveur du football dans son pays.

Dans un communiqué rendu public lundi, la CAF a d'abord exprimé "sa profonde tristesse suite au décès de l'ancien président de la République fédérale du Nigeria.

Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres à travers le continent, M. Motsepe a présenté ses "condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au gouvernement du Nigeria et la Fédération nigériane de football (NFF) ainsi qu'à l'ensemble du peuple nigérian".

"J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Muhammadu Buhari et j'ai été marqué par son attachement profond et sincère au football nigérian. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos mémoires. Que son âme repose en paix.", a martelé le président de la CAF.

Né en décembre 1942 à Daura, dans l'État de Katsina, dans le nord du Nigeria, Muhammadu Buhari était un militaire et homme d'Etat qui a dirigé à deux reprises le Nigeria en tant que chef de la junte militaire de 1983 à 1985, puis comme président démocratiquement élu de 2015 à 2023.

Après son départ du pouvoir, il s'était retiré dans sa ville natale. De santé fragile depuis plusieurs années, il meurt le 13 juillet 2025 en Angleterre.