Sénégal: Un officiel rappelle les instructions de Bassirou Diomaye Faye pour faire du secteur privé un 'levier central' du développement

Kaolack — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, souhaite faire du secteur privé sénégalais un "levier central" du développement économique du Sénégal, a rappelé, mardi, le coordonnateur de la Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs, du Développement du secteur privé et des Partenariats.

"Le président de la République nous a demandé [...] de faire du secteur privé un levier central à partir duquel on peut envisager un développement économique que nous attendons tous", dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a déclaré Aziz Fall.

Selon lui, la territorialisation des politiques publiques est une autre approche stratégique adopté par le chef de l'Etat, dans l'optique de conduire les politiques de développement à partir des pôles territoires, comme celui du centre qui concerne les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack.

"Les Kaolackois ont compris, au plus profond d'eux-mêmes, que toutes les opportunités dans cette région et toutes les chaînes de valeur sont connues et appréciées, à leur juste valeur, par les opérateurs économiques de la région", à souligné M. Fall.

Pour lui, il s'agit de voir comment faire en sorte que les opérateurs économiques puissent disposer des coudées franches, d"'un accompagnement structuré et rigoureux", "avec la férocité de l'urgence".

Le nouveau gouvernement est dans cet état d'esprit, selon le coordonnateur de la Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs, du Développement du secteur privé et des Partenariats.

"Hier, le président de la République et le Premier ministre ont parlé de la même chose : le caractère urgent de l'action qui nous attend", a insisté Aziz Fall.

Il a ajouté : "Notre accompagnement sera de faire en sorte que l'environnement des affaires soit beaucoup plus facilité, que l'accès au financement ne soit plus un casse-tête et que les dispositions fiscales, qui sont souvent des goulots d'étranglement, soient remises en question et que l'accès à l'électricité soit adressé comme il faut. Parce que c'est un grand facteur bloquant pour la capacité de ces opérateurs d'être compétitifs".

Le coordonnateur de la Direction générale de la Coopération, des Financements extérieurs, du Développement du secteur privé et des Partenariats s'est dit "chagriné" d'apprendre que des entreprises ont été fermées parce que n'ayant pas bénéficié de l'accompagnement qu'il fallait.

"Les entreprises ont toute la volonté nécessaire, il reste juste l'accompagnement ultime de l'Etat pour enlever les obstacles", a-t-il soutenu.

M. Fall assure que des réflexions seront engagées pour voir comment faire en sorte que Kaolack, qui est au centre du Sénégal, joue le rôle de coeur battant de l'économie du pays.

Il estime que cette région dispose d'énormes potentialités, dans tous les domaines d'activité.

"Il n'y a pas de raison de ne pas croire que l'économie de Kaolack peut encore revenir, et ce faisant, accompagner toute l'économie du Sénégal, pour que l'émergence ne soit pas simplement un souhait ou une intention, mais une réalité que nous porterons tous, en tant que Kaolackois, mais également en tant que Sénégalais", a-t-il assuré.