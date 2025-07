Sénégal: Kédougou - 5 480 enfants de 0 à 15 mois ciblés pour le vaccin hexavalent (officiel)

Kédougou — Le district sanitaire de Kédougou (sud-est) cible 5 480 enfants de 0 à 15 mois pour le vaccin hexavalent introduit dans le Programme élargi de vaccination (PEV), avec l'objectif de les protéger contre six maladies graves et mortelles, a dit à l'APS son médecin-chef adjoint, docteur El hadj Assane Niang.

"Nous avons une cible de 5 480 enfants à vacciner dans le département de Kédougou, qui sont dans des zones rurales enclavées et avec une mobilité des populations qui reste toujours un défi majeur", a-t-il souligné.

L'adjoint au médecin-chef du district sanitaire de Kédougou intervenait au lancement du vaccin hexavalent.

Le lancement de ce vaccin a eu lieu au quartier Togoro, en présence de l'assistant social du district sanitaire de Kédougou, Habibatou Souaré, d'acteurs communautaires, d'agents de santé et de marraines de quartier (badiéne gox).

Le Dr Niang a rappelé aux parents l'importance du Programme élargi de vaccination et du respect des rendez-vous, surtout du calendrier vaccinal.

Il a souligné qu'il incombe aux leaders communautaires et religieux de "sensibiliser" leurs communautés pour "briser les rumeurs et favoriser l'adhésion".

Aussi, le médecin-chef adjoint a invité les partenaires techniques et financiers à poursuivre davantage la collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour garantir la disponibilité et l'équité dans l'accès au vaccin hexavalent.

"Nous invitons les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et de l'Action sociale à poursuivre notre collaboration pour garantir la disponibilité du vaccin, surtout la réussite de la campagne vaccinale du PEV", a-t-il exhorté.

Il a réaffirmé l'engagement du district sanitaire de Kédougou à mobiliser tous les acteurs pour atteindre une couverture optimale.

L'adjoint au préfet de Kédougou a salué l'innovation que représente l'introduction du vaccin hexavalent dans le Programme élargi de vaccination.

"Il y a une innovation cette année et nous sommes en train d'introduire le vaccin hexavalent (...)", a-t-il relevé. L'autorité administrative a indiqué que ce vaccin permet de se protéger de six maladies que sont "la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose et l'hépatite B".