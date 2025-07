Sénégal: CAN minifootball - Le pays rêve d'un sacre final

L'équipe nationale masculine de mini-football du Sénégal a fait preuve de "bravoure" et de solides qualités collectives, lors de son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de la discipline, estime son manager Issa Ndiaye, assurant que ses joueurs sont déterminés à ramener le trophée au pays.

La compétition africaine a démarré ce lundi à Derna (Libye) et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet.

"Nous avons su montrer de la bravoure et une belle solidarité lors de notre première sortie victorieuse contre la RD Congo (1-0). C'est un bon début pour aborder le reste de la compétition avec confiance", a-t-il déclaré.

Le mini-football, variante du football d'association à effectif réduit, se joue à cinq contre cinq, parfois à six contre six, sept contre sept, huit contre huit ou neuf contre neuf.

Mais le format le plus officiel est le cinq contre cinq.

Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle.

"Le mini-football est une discipline en pleine expansion. Cette variante du football classique se distingue par des règles spécifiques et un rythme de jeu plus rapide. C'est un jeu passionnant qui enseigne le travail en équipe et la réactivité", a souligné Issa Ndiaye.

Selon lui, l'équipe devra encore "travailler sa rotation dans les phases de jeu" et sa gestion du rythme pour espérer aller plus loin dans ce championnat.

"Notre ambition est de rentrer au pays avec le trophée. Pour cela, il faudra battre tout le monde, et ce ne sera pas facile", a-t-il ajouté.

Les Lions du Sénégal affronteront, mercredi, lors de leur prochaine sortie, le pays hôte, la Libye, à 22h GMT au Derna International Stadium.

"Ce ne sera pas un match facile, mais nous ferons de notre mieux pour nous imposer", a-t-il soutenu, appelant à l'unité et au soutien autour du groupe.

Seize pays prennent part à cette quatrième édition de la CAN de mini-football.

Ils sont répartis entre quatre poules, celle du Sénégal comprenant aussi la Libye, le Tchad et la République démocratique du Congo.

La poule B comprend le Bénin, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Tanzanie ont hérité de la poule C.

Le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et le Nigeria sont réunis dans la poule D.

L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS), créée récemment, est dirigée par Mouhammad Karamoko Baldé.

C'est l'APMFS qui a publié, jeudi dernier, la liste des joueurs devant représenter le pays à cette compétition.

Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football.

Créée en 2016, cette organisation est membre de la Fédération mondiale de mini-foot, qui est entièrement indépendante de la FIFA.

La dernière édition de la CAN de mini-football a eu lieu en 2024 en Afrique du Sud, qui a remporté le trophée de la compétition.

La première édition, organisée en 2018 en Libye, a été remportée par la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens avaient battu les Sénégalais en finale.

L'Égypte est le vainqueur de la deuxième édition, qui a eu lieu en 2021 au Nigeria.