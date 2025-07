Sénégal: Le partenariat franco-sénégalais se réinvente, selon Christine Fages

Dakar — Le partenariat entre la France et le Sénégal se réinvente par l'action et le dialogue politique constant et de haut niveau, a souligné l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.

"Le partenariat entre la France et le Sénégal se réinvente, par l'action et par un dialogue politique constant et de haut niveau, incarné par la dernière rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et le président Emmanuel Macron à Séville au début du mois, et par la visite du ministre délégué Thani Mohamed-Soilihi à Dakar en mars dernier", a notamment déclaré la diplomate.

Intervenant, lundi dans la soirée, à la résidence de France à Dakar, lors d'une réception organisée dans le cadre de la fête nationale de son pays, Christine Fages a insisté sur le fait que Dakar et Paris ont voulu que ce dialogue soit "franc, équilibré et assumé".

"Franc, car il nous permet de remettre à plat l'ensemble de notre coopération pour identifier ce que l'on veut continuer, approfondir, transformer ou arrêter. Équilibré, car il se veut gagnant-gagnant au service des intérêts et de la souveraineté de nos deux nations, et assumé auprès de nos populations respectives, comme de celles que nous avons en commun", a-t-elle expliqué.

La diplomate française a martelé que l'un des enjeux de ce nouveau partenariat était la coopération militaire.

A ce sujet, elle a rappelé qu'en conformité avec "les orientations établies dès 2022 par le président Macron", la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des Eléments français au Sénégal, dans quatre jours.

"Cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense avec le Sénégal, fondées sur un respect mutuel et un principe de complémentarité garantissant la préservation des intérêts des deux pays", a-t-elle indiqué.

Elle n'a pas manqué d'évoquer le dynamisme de ce partenariat, vantant notamment un "engagement fort" de son pays aux côtés du Sénégal. "Les 270 entreprises françaises installées dans le pays représentent plus de 30.000 emplois formels, qui sont occupés à 90% par des Sénégalais", a soutenu la diplomate.

Elle a tenu à ajouter que la France et ses entreprises demeuraient des "catalyseurs" de projets d'envergure comme, entre autres, le TER de Dakar, le premier BRT de Dakar, l'autoroute de l'avenir.

La diplomate a, en même temps, évoqué les projets concernant la dépollution de la baie de Hann, la centrale de dessalement d'eau de mer des Mamelles ou des centrales solaires. Il s'y ajoute, selon l'ambassadrice, que les acteurs français sont les premiers opérateurs privés d'énergie renouvelable au Sénégal.

"La France au Sénégal, c'est 3,5 milliards d'euros engagés en 2024 dans plus de 250 projets dans des domaines clés pour le pays comme l'éducation, la formation, la création d'entreprises, la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement ou la mobilité urbaine", a affirmé Christine Fages.

Dans le cadre du renforcement du partenariat français, elle a évoqué la tenue prochaine d'un séminaire intergouvernemental visant à définir le contenu de "partenariat bilatéral renouvelé, assumé et fondé sur des intérêts stratégiques respectifs et alignés sur la Vision 2050", le nouveau référentiel des politiques publiques de développement au Sénégal.

De nombreux acteurs politiques, de la société civile et du monde culturel ont répondu à l'invitation de l'ambassade française à l'occasion de la célébration ce 14 juillet de la fête nationale de la France.

L'Etat sénégalais était représenté par le directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane.