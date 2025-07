Sénégal: Politique nationale urbaine - Dakar abrite les ultimes concertations

Dakar — La ville de Dakar a accueilli, mardi, la dernière étape d'une tournée nationale axée sur des échanges sur les problématiques urbaines, en vue de l'élaboration de la politique nationale d'urbanisation (PNU) du Sénégal.

Dans cette optique, 13 ateliers de concertation ont déjà été organisés dans les autres régions du Sénégal.

"Dakar clôt ce cycle chargé de toute sa symbolique, de son poids historique et de ses défis uniques. C'est un moment clé que nous vivons", a déclaré le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

"Partout au Sénégal, dans chaque région, nous avons écouté, échangé et appris durant toute la durée de la concertation nationale sur la politique nationale d'urbanisation", a-t-il dit lors de la clôture de cette tournée nationale.

Il a fait observer que le fait de terminer ces concertations par la capitale "n'est pas anodin", Dakar concentrant la plupart des enjeux mais aussi les opportunités "de rupture et de relance" dans ce domaine.

"L'ambition d'une nation se lit dans ses villes. Dans ce cadre, Dakar n'est pas seulement la capitale, elle devient un territoire à reconfigurer, à désengorger, à réinventer, au coeur d'un maillage équilibré de pôles territoriaux dynamiques", a-t-il souligné.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a rappelé que la Stratégie nationale de développement 2025-2029 vise notamment une urbanisation maîtrisée et un aménagement durable des territoires, pour en faire "des leviers essentiels de souveraineté, de croissance et de cohésion nationale".

Moussa Bala Fofana souligne que le ministère qu'il dirige porte cette ambition à travers deux outils structurants, dont le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial, conçu comme un outil de planification du Plan national d'aménagement et de développement des territoires.

Il y a aussi la politique nationale d'urbanisation qui constitue, dit-il, "le bras opérationnel de l'espace urbain".

"L'urbanisme n'est pas une science froide, c'est une éthique de l'espace, une politique du lien social. Et à travers lui, on crée de l'équité spatiale en corrigeant les fractures entre centres et périphéries", a relevé Moussa Bala Fofana.

Le Sénégal, à l'instar des pays en développement, subit une urbanisation galopante, non planifiée et peu maîtrisée, a-t-il rappelé.

De nombreuses réformes ont été initiées pour encadrer l'urbanisation mais malgré tous ces efforts consentis, le Sénégal, affirme-t-il, n'a toujours pas établi de politique nationale d'urbanisation.

"Dakar est notre fierté, mais aussi notre défi. Avec 4 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de 98%, Dakar concentre 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% des recettes fiscales et plus de 80% des emplois modernes", a indiqué M. Fofana.

Il soutient que "derrière ces chiffres, se cachent des déséquilibres criants, une vulnérabilité sociale et environnementale inquiétante et une urbanisation trop souvent subie".

Dans le cadre de l'élaboration de sa politique nationale d'urbanisation, l'Etat du Sénégal bénéficie de l'accompagnement d'ONU-Habitat et de la coopération catalane.

"Une politique ne peut être rédigée dans un bureau. Nous avons le devoir de la construire collectivement en rassemblant toutes les compétences, toutes les capacités et toutes les voix du pays", a déclaré Aminata Baro, représentante d'ONU-Habitat, le programme des Nations unies pour un meilleur avenir urbain.