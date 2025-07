Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de 55,558 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 15 juillet 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 55,558 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 15 juillet 2025.

Cette capitalisation est passée de11 762,399 milliards de FCFA la veille à 11 817,957milliards de FCFA ce mardi 15 juillet 2025. Cette augmentation est consécutive à l'embellie des indices notamment l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,48% à 306,52 points contre 305,07 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une progression de 0,64% à 152,08 points contre 151,12 points précédemment. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui s'est rehaussé de 0,52% à 130,42 points contre 129,74 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle a baissé de 5,138 milliards, en passant de 10 246,180 milliards de FCFA la veille à 10 241,042 milliards de FCFA ce mardi 15 juillet 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 703,513 millions de FCFA contre 765,660 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 560 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,57% à 14 500 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,43% à 9 680 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 1,77% à 11 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,81% à 1 300FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,17% à 2 600 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 7 175 FCFA) Oragroup Togo (moins 2,13% à 1 605 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 1,86% à 5 000 FCFA).