Burkina Faso: Cinéma burkinabè - Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo encourage les acteurs de « Bienvenue à Kikidéni »

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, s'est rendu, vendredi 11 juillet 2025, au village de Wavoussé (région de Oubri) sur le plateau de tournage de la saison 2 de la série burkinabè « Bienvenue à Kikidéni ».

Le gouvernement apporte son soutien à l'équipe de réalisation de la série « Bienvenue à Kikideni ». Vendredi 11 juillet 2025, le chef du département ministériel chargé des Arts et de la Culture s'est déplacé, dans le village de Wavoussé, sur le plateau de tournage de la deuxième saison de cette série culte. Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a dit avoir fait le déplacement pour encourager la réalisatrice, les acteurs et les techniciens sur le terrain.

Aussi, a-t-il ajouté, il est venu s'enquérir des conditions et des réalités liées au tournage. Sur place, le ministre et ses collaborateurs ont pu donner le clap de tournage de l'épisode 7 et suivre une séquence de la série qui fait la promotion du « consommer local ». Au-delà de cette thématique, la saison 2 de « Bienvenue à Kikidéni » aborde également les sujets liés à la cohésion sociale et le dialogue inter-religieux, le vivre-ensemble, la valorisation du patrimoine culturel national.

« C'est une série bien connue au Burkina et un peu partout en Afrique. Nous sommes fiers de toute l'équipe de réalisation », a indiqué le ministre Ouédraogo. A toute l'équipe présente, le chef du département de la Culture a rappelé la volonté du gouvernement de soutenir la production locale de films et la diffusion de contenus endogènes dans les différentes télévisions et salles de cinéma, dans le sens de « réduire de façon drastique la part de programmes importés ». A l'en croire, la création de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA) vise à porter et à implémenter cette vision afin de faire du Burkina, un pays de référence en matière de cinéma.

La réalisatrice Aminata Diallo Glez s'est réjouie de cette présence de l'autorité de tutelle à leurs côtés. « On est naturellement heureux parce quil s'agit de notre ministre de tutelle qui s'est déplacé. Cela nous encourage et nous ragaillardit, on sait que nos autorités suivent ce qu'on fait », a-t-elle déclaré. Elle a confié que la saison 2 de « Bienvenue à Kikidéni » est riche de 60 épisodes de 26 minutes. Le tournage se déroulera sur une période de 6 mois.