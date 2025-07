Sénégal: Universités sénégalaises - Le ministre Abdourahmane Diouf livre les chiffres clés de son département

Le Sénégal compte en 2024, 286 169 étudiants qui sont dans le privé et dans le public avec 2 495 enseignants-chercheurs qui sont dans les 9 universités publiques. Les chiffres ont été donnés mardi par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), Abdourahmane Diouf. Il s'exprimait à l'occasion d'un déjeuner avec la presse.

Redéfinir l'université sénégalaise au moins pour les 25 prochaines années. C'est la commande du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Ce travail nécessite des réformes, des infrastructures, des recrutements et la prise en compte des enjeux du numérique dans les programmes d'enseignants. Cependant, avant de franchir cette étape, le ministre de l'Enseignement supérieur a jugé pertinent de faire le point sur la situation des universités, notamment les chiffres clés.

« Nous sommes 286 169 étudiants du public et du privé. Nous avons 2 495 enseignants-chercheurs. Nous avons 9 universités publiques avec 73 facultés, 223 départements et deux écoles qui sont l'école polytechnique de Thiès et l'École nationale supérieure d'agriculture (ENSA)», rapporte le ministre Abdourahmane Diouf.

45 milliards de FCFA pour la restauration des étudiants

Selon le ministre, le Sénégal compte actuellement 6 Isep (École Nationale Supérieure d'Agriculture), 62 filières professionnelles, 298 établissements, 6 bibliothèques de 2 804 places. « On a 15 écoles doctorales et 7 Crous (Centres régionaux des oeuvres universitaires du Sénégal). Dans ces Crous, on a en somme 26 567 lits, 31 restaurants avec 19 477 places. Ces restaurants servent 30 millions de repas par an. Et, le coût global des repas est estimé à 45 milliards de francs Cfa », a-t-il ajouté.

Sur ce, le ministre a aussi indiqué que le Sénégal forme 800 ingénieurs par an. Un nombre qu'il juge insuffisant par rapport aux besoins de développement du pays.