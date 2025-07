Sénégal: Saint-Louis - Lancement des travaux de voiries assainies et éclairées

La ministre de la Famille et des Solidarités a procédé lundi au lancement des travaux de voiries assainies et éclairées de la commune de Saint-Louis.

SAINT-LOUIS-Des travaux de modernisation des infrastructures urbaines dans les quartiers de Darou, Ndioloffene Sud, Sor, Balacos, Diamaguene et Oclair et portés par le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES). Programme financé à hauteur de 3 milliards 664 millions 918 milles de francs CFA par la Banque Africaine de Développement (BAD). La ministre Maïmouna Diéye a lors de cette cérémonie, salué le lancement de ces travaux assez importants pour la commune.

« Nous sommes convaincus que ces travaux contribueront à faire de Saint-Louis une ville plus moderne, plus attractive et plus dynamique », a-t-elle déclaré soulignant que ce programme entre dans le cadre du Plan Sénégal Émergent 2050 et vise à renforcer la résilience urbaine de Saint-Louis à travers améliorant la voirie, l'assainissement, et l'éclairage public qui selon la ministre sont autant de leviers essentiels pour améliorer la mobilité, réduire les risques d'inondation et renforcer la sécurité des personnes et des biens. Le coordinateur national de PROMOVILLES, a pour sa part rappelé la portée économique du programme.

« PROMOVILLES est présent pour accompagner cette ville épicentre qu'est Saint-Louis, en construisant des voiries, en la modernisant. C'est également un programme d'équité territoriale », a dit Serigne Ndiaye. Il a aussi insisté sur l'impact direct des infrastructures sur le tissu économique local. « L'éclairage public permet aux unités économiques de prolonger leurs heures d'ouverture, parfois jusqu'à 22h ou 23h, là où elles devaient auparavant fermer à 20h par mesure de sécurité », a-t-il ajouté. Il s'agit selon lui de corriger le déficit infrastructurel dans les zones urbaines, enjeu crucial pour l'émergence du Sénégal.

À Saint-Louis, des projets ont déjà été réalisés. Il s'agit entre autres de 8,77 km de voiries éclairées et assainies, deux berges, un abri , un foyer, un monument des morts, un terrain multifonctionnel, du matériel informatique pour les communes, la formation d'élus locaux et des jeunes. Des aménagements paysagers sont aussi prévus, notamment sur la berge du fleuve et à la place Pointe-à-Pitre Wembley. L'adjoint au maire de Saint-Louis chargé des grands travaux a lui, salué un projet « ambitieux ». Alioune Badara Diop a réaffirmé l'engagement de la mairie à accompagner les entreprises pour assurer la bonne exécution des travaux.