Sénégal: MAC Sébikotane - Un ingénieur en informatique forme une vingtaine de ses codétenus

À la Maison de correction de Sébikotane, un programme de formation en informatique, mené par un détenu ingénieur, a permis à une vingtaine de prisonniers d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine. L'annonce a été faite par la Direction Général de l'Administration Pénitentiaire (DGPA) sur sa page Facebook.

Les participants sont initiés aux fondamentaux de la bureautique, à la maintenance informatique et à l'utilisation des logiciels essentiels. Plus qu'une simple acquisition de compétences techniques, c'est une « véritable seconde chance qui se dessine pour ces hommes ». L'objectif est, selon les autorités, de leur offrir les outils nécessaires pour une réinsertion sociale et professionnelle réussie une fois leur

Saluée pour son impact positif indéniable, l'Administration Générale de l'Administration Pénitentiaire (DGAP) envisage d'ores et déjà de répliquer ce modèle prometteur dans d'autres prisons du pays. La vision est : « faire de l'éducation et de la formation un pilier central de la réhabilitation pour chaque détenu, transformant ainsi les périodes de détention en opportunités de développement personnel et professionnel ».

En parallèle, une trentaine d'autres pensionnaires ont également accès à des cours d'alphabétisation et d'apprentissage de la langue arabe, dans une démarche globale visant à favoriser l'accès à la connaissance pour tous.