Congo-Kinshasa: Football - Dieumerci Mbokani, légende de la RD Congo, prend sa retraite

Après une carrière longue de plus de 20 ans, Dieumerci Mbokani a décidé de raccrocher les crampons à 39 ans. Passé par Mazembe, Anderlecht et Monaco, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de la RD Congo a laissé une belle trace chez les Léopards et marqué les esprits au pays.

Trois ans, trois mois et quinze jours après son dernier match en sélection, l'attaquant de 39 ans, qui était sans contrat depuis un an et demi, a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel.

Après une brillante saison au TP Mazembe, le natif de Kinshasa était vite parti en Europe en 2006. Il y a fait les beaux jours de nombreux clubs belges, ukrainiens, français et anglais notamment, marquant près de 200 buts durant sa carrière. Mais, Dieumerci Mbokani, c'est surtout un record et une aura en sélection du Congo puisqu'avec 22 réalisations en 49 capes, il reste encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la RDC devant des pointures comme Cédric Bakambu, Trésor Mputu et Shabani Nonda.

« Un gâchis... »

Mbokani reste le dieu des Léopards à en croire Muntubile Santos, une ancienne légende du football de la RDC. « C'est vrai, on a connu des avant-centres comme Shabani (Nonda), (Eugène) Kabongo Ngoy, Ndaye Mutumbula, mais Mbokani était impressionnant devant le but. On dirait un faux-lent, mais il marquait des buts impossibles, incroyables. »

Sa plus grande performance reste la CAN 2015 où il avait gagné, avec la RDC, la médaille de bronze en terminant troisième devant la Guinée équatoriale et derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Pour Gladys Bokessé, ancien défenseur du club congolais Motema Pembe, qui avait accueilli Mbokani en sélection avant la CAN de 2006 en Égypte, la carrière en sélection de Dieumerci contraste quelque peu avec son parcours en club. « Pour moi, c'est un gâchis dans le sens où je pensais le voir plus haut, pas juste se limiter à Anderlecht ou Monaco. Mais les dieux du ballon ont décidé autrement. »

Parti du pays alors qu'il commençait à peine à se faire un petit nom avec Mazembe, Mbokani avait découvert l'équipe nationale à l'âge de 20 an. Pour beaucoup de Congolais, il aura écrit en lettres d'or l'histoire du football de la RDC.