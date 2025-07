Maroc: Douar Bouih, l'un des plus grands et anciens bidonvilles de Casablanca, démoli

C'était l'un des plus grands et des plus anciens bidonvilles de Casablanca. Il appartient désormais au passé, car le quartier informel, fondé il y a 130 ans, est aujourd'hui un immense amas de gravats. Entre le 20 juin et le 3 juillet, les autorités ont procédé à la destruction de ce symbole de l'habitat insalubre. Une opération qui s'est faite - et il faut le signaler car ce n'est pas toujours le cas - dans le calme.

Les dernières habitations tombent avec fracas. Douar Bouih, c'est le nom de ce quartier, disparait sous les assauts des pelleteuses. Saadia, 50 ans, ressent des émotions contradictoires. « On a grandi ici. On était tous très soudés, c'est dommage. Mais en même temps, les gens sont contents. Leurs conditions de vie vont s'améliorer. Ils vont pouvoir vivre dignement », espère Saadia.

À Douar Bouih, il y avait plus de 2 000 baraques qui abritaient près de 3 000 ménages. « Heureusement, tout s'est passé de manière paisible. Il n'y a eu ni anarchie, ni violence. C'est peut-être l'une des premières fois où l'on reloge des gens sans qu'il y ait des problèmes », continue Saadia.

Maintenir la paix sociale

Les habitants avaient été prévenus plusieurs mois à l'avance et vont pouvoir bénéficier d'un programme de relogement. « Les gens ont trouvé des locations provisoires. J'espère que cela ne va pas durer parce que c'est bientôt la rentrée scolaire. J'espère que les enfants pourront aller à l'école dans leurs nouveaux quartiers », souhaite Mustapha Rakibi, conseiller municipal de Aïn Sebaâ.

Dans ce processus de relogement, le suivi et l'accompagnement des populations seront primordiaux pour maintenir la paix sociale. L'avantage de cette opération, c'est qu'on voit l'adhésion de la population. Ces ménages vont bénéficier d'appartements sociaux et ils vont contribuer au prix de ces appartements. 00:47 Mohammed Haboubi est le directeur de l'action sociale au sein de la société Casablanca Iskane et Equipement et s'occupe du relogement des ménages.