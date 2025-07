Madagascar: Éducation - L'apprentissage socio - émotionnel en primaire

Un programme de renforcement du bien-être et de la santé mentale, de développement des compétences psychosociales et de favorisation de la justice sociale est en phase d'essai dans quatre régions depuis 2023. «L'objectif du programme est d'introduire une nouvelle matière, l'apprentissage socio-émotionnel, au niveau préscolaire et primaire à Madagascar.

Aujourd'hui, on apprend aux enfants l'arithmétique, les langues, on leur apprend à lire et à compter. Mais on oublie de leur apprendre à aimer les autres, à être des humains respectueux et à gérer leurs émotions», a souligné le directeur général de Génération Mada, Julian Beck, samedi, lors du deuxième événement de restitution du programme Think Equal, le programme d'apprentissage socio-émotionnel adapté à la petite enfance.

Ce programme a déjà fait ses preuves au niveau des cent cinquante classes où il a été appliqué. «Depuis que j'ai pratiqué Think Equal, je suis devenue plus obéissante avec ma mère, j'ai appris à apprécier mes amis et à ne plus les perturber», témoigne Rolinah, bénéficiaire Think Equal au centre Ketsa, Analamanga.

La directrice du lycée La Colombe Espoir remarque que ce programme a amélioré les compétences des enseignantes de son établissement. «Think Equal a encouragé les enseignantes à être plus assidues dans leurs recherches avant chaque préparation de leçons. Elles ont révélé les talents qu'elles avaient en elles grâce aux activités», note-t-elle.

En cette nouvelle année scolaire, Génération Mada envisage l'extension de ce programme dans les régions d'Atsimo Andrefana et de Vakinankaratra, avec plus de soixante structures partenaires, pour toucher plus de huit mille cinq cents enfants dans deux cent cinquante classes.

Génération Mada a pour objectif de valoriser les engagements des instituteurs qui ont collaboré avec eux pendant toute l'année scolaire et de livrer des plaidoyers aux acteurs gouvernementaux et institutionnels pour les encourager à investir beaucoup plus dans la formation des enseignants. «C'est un sujet clé pour l'évolution positive de la jeunesse malagasy», lance Julian Beck.