Madagascar: Art de la boulangerie - Le pays façonne sa participation au 10e Mondial du Pain

À quelques mois du concours international à Nantes, une équipe malgache de jeunes boulangers se prépare avec rigueur et passion pour représenter la Grande Île lors du 10e Mondial du Pain du 20 au 22 octobre.

Une équipe jeune, ambitieuse et créative portera haut les couleurs malgaches du 20 au 22 octobre à Nantes, lors de la compétition internationale de boulangerie. Sous le signe de la passion, de la transmission du savoir-faire et de l'innovation, Madagascar prépare activement sa participation au 10e Mondial du Pain. Ce concours de renommée mondiale met en valeur les compétences des artisans boulangers venus des quatre coins du globe, avec pour credo : des pains soignés, équilibrés, diversifiés et joliment présentés.

La Grande Île sera représentée cette année par une équipe formée au sein de la Havila School : la cheffe boulangère Toavina Rainibenoalahatra, 26 ans, son commis Botsy Orlando Totoashley, 19 ans, et leur coach, le chef Toky Ramà Andriatsitohaimanantena. Tous les trois sont engagés depuis plusieurs mois dans une préparation intensive, quotidiennement rythmée par des entraînements exigeants. « Nous nous entraînons tous les jours, comme en situation réelle. Deux fois par semaine, nous simulons le déroulé intégral du concours», confie la cheffe Toavina.

« C'est un véritable défi logistique et technique, mais nous faisons de notre mieux. »

Créatifs et combatifs

Car, au-delà du talent, l'équipe doit faire preuve de débrouillardise. La plupart des matières premières requises, comme les farines spécifiques, les levures de qualité professionnelle et le beurre, ne sont pas disponibles localement.

Certains produits sont importés, et l'équipement dont ils disposent à Madagascar est loin d'être celui utilisé sur place à Nantes. Malgré cela, l'équipe malgache ne baisse pas les bras. « Nous restons créatifs et combatifs, même avec les moyens du bord. On veut montrer que l'on peut rivaliser, avec notre identité et notre savoir-faire », affirme-t-elle avec conviction.

À l'image des autres équipes internationales, les candidats malgaches devront réaliser des baguettes, pains spéciaux, viennoiseries et une pièce artistique. Le tout dans des conditions strictes, avec des produits imposés et aucun ingrédient spécifique autorisé en dehors de ceux fournis sur place.

Pour maximiser leurs chances, l'équipe espère arriver un mois avant le concours en France afin de s'adapter aux produits et aux conditions réelles, incluant climat, farine locale et matériel professionnel. Les billets d'avion sont déjà en main, tandis que les démarches pour les visas sont en cours.

Le Mondial du Pain ne célèbre pas seulement la technique, mais aussi l'évolution de la boulangerie moderne, intégrant des dimensions nutritionnelles et gastronomiques. Le concours vise à révéler les jeunes talents, stimuler l'innovation et valoriser l'Art Boulanger dans toute sa noblesse.