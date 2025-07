Madagascar: Environnement - Des risques d'incendies signalés dans le Sud

Plusieurs communes rurales du Sud-Ouest de Madagascar sont désormais en alerte orange, indique la carte prévisionnelle des risques d'incendie selon la prévision journalière des feux du ministère de l'Environnement et du Développement durable en date du mardi 15 juillet 2025. Cette couleur signifie que les conditions climatiques sont propices aux départs de feu et à leur propagation rapide. La chaleur intense, la sécheresse persistante et les vents soutenus créent un terrain favorable aux incendies.

Les régions d'Androy, d'Anosy et, plus fortement encore, celle d'Atsimo Andrefana sont placées en surveillance renforcée. Dans l'Androy, les localités d'Ambahita, Bekitro, Belindo Mahasoa, Beteza et Maroviro apparaissent parmi les plus exposées. dans l'Anosy, la commune de Beamombo II est également signalée. À Atsimo Andrefana, une vingtaine de communes sont placées sous haute surveillance, de Fotadrevo à Soaserana, en passant par Ambalavato, Beheloka ou encore Befandefa.

En revanche, l'Est, le Nord et le Centre de Madagascar sont classés en zone à faible risque, les conditions actuelles ne favorisant pas les incendies.

Face à cette menace, les autorités appellent la population à la vigilance. Toute fumée suspecte, tout départ de feu ou toute exploitation forestière illégale doit être signalé immédiatement. Le numéro vert 955, gratuit, reste accessible à toute heure pour accélérer l'intervention des secours. La réactivité est jugée essentielle pour limiter les dégâts et éviter une aggravation de la situation.