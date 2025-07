Madagascar: Festival Tafan-Gilita - Dama inspire les quarante jeunes talents

Le rendez-vous est donné ce samedi 19 juillet au Tanàna Zoari Ilafy pour le deuxième prime time du concours acoustique Tafan-Gilita. Quarante candidats monteront sur scène, sous l'oeil attentif d'un jury étoffé et avec la présence exceptionnelle de Dama. Après une première prime rassemblant soixante-cinq participants le week-end dernier, le concours Tafan-Gilita entre dans une nouvelle phase. Cette fois, seuls quarante talents acoustiques restent en lice pour séduire un jury composé de Mbola Talenta, Tojo (guitariste), Jovin, et du nouveau venu Teddy. Le niveau s'intensifie, et l'enjeu se précise : seuls vingt-cinq seront sélectionnés à l'issue de cette deuxième manche.

Mais le moment fort de ce samedi sera sans conteste la présence de Dama, fondateur du groupe Mahaleo et légende vivante de la musique acoustique malgache. Il partagera non seulement son expérience, mais aussi la scène avec les candidats. Un moment de transmission précieux. « Nous invitons Dama pour qu'il inspire et forme la relève. Ces jeunes sont passionnés et rêvent de pouvoir dire un jour qu'ils ont percé grâce au concours Tafan-Gilita », affirme Hery Randriamampianina, directeur du festival.

Dans l'esprit d'un télécrochet à la malgache, chaque prime est diffusée sur TVM et Real TV en fin de semaine, pour faire vivre l'émotion du direct au grand public. L'entrée à l'événement est gratuite, renforçant l'accessibilité de cette initiative culturelle. Afin d'assurer l'objectivité des délibérations, le festival innove également : « Nous avons conçu un logiciel pour compiler les données de chaque critère d'évaluation du jury et automatiser les notations finales », précise le directeur du festival.