Madagascar: Pont Ikalamilotra RN4 - Une semi-remorque paralyse la circulation

Jamais deux sans trois !

Pour la énième fois en moins de deux mois, la circulation a été paralysée lundi, pendant plus de quatre heures, au pont Ikalamilotra, dans la localité d'Ambalabongo, située à 57 km de Maevatanàna, près de la commune rurale de Berivotra 5x5.

« Une semi-remorque chargée de trente tonnes de marchandises, en direction de la capitale, est tombée en panne en plein milieu de la passerelle de plus de 80 mètres, vers 10 heures du matin. La batterie était défectueuse et, du coup, le moteur n'a pas pu démarrer », témoigne un passager qui se rendait à Antananarivo. De nombreux véhicules, poids lourds et semi-remorques, voitures particulières et taxis-brousse, sont restés bloqués jusqu'à 14 heures.

Alertés, les gendarmes du poste fixe de la commune rurale de Berivotra 5x5 sont intervenus pour dégager la circulation. Un autre camion a tiré l'engin en panne hors du pont.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à cet endroit. L'infrastructure est très étroite, à peine assez large pour laisser passer un véhicule. Il est impossible de circuler à double sens sur ce viaduc en béton.

De plus, ce pont suspendu est déjà très vétuste. La chaussée est fortement dégradée et parsemée de nombreuses cavités. Les armatures métalliques commencent à ressortir du tablier qui ne tient plus. Les rambardes métalliques ont subi des actes de vandalisme et ont été arrachés. De nombreux accidents ont également contribué à la détérioration de ces éléments de sécurité.

L'année passée, des travaux de réhabilitation ont été effectués au niveau des accès à ce grand pont. Mais le tablier routier, lui, n'a pas été réparé. Il est grand temps de trouver une solution à cette infrastructure essentielle, car aucune déviation n'est possible en cas d'incident grave.