Ethiopie: Ethiopian Airlines a lancé un nouveau vol vers Abou Dhabi.

<strong>Addis-Abeba, — Ethiopian Airlines a lancé aujourd'hui une nouvelle ligne vers Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, améliorant ainsi sa connectivité au Moyen-Orient.

La nouvelle ligne permettra à Ethiopian Airlines de bénéficier de réseaux exceptionnels, offrant aux passagers des correspondances fluides en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Lors de l'inauguration, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a dévoilé que la nouvelle ligne vers Abou Dhabi s'inscrit dans le cadre d'une coentreprise stratégique avec Etihad Airways.

Cette ligne marque une étape importante dans les efforts visant à améliorer la connectivité entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, a-t-il ajouté.

En exploitant et en développant ses réseaux, Ethiopian Airlines s'engage à offrir à ses passagers un confort de voyage accru et un service exceptionnel, a souligné le PDG.

Par ailleurs, le PDG a souligné que la nouvelle ligne vers Abou Dhabi soulignait l'engagement d'Ethiopian Airlines à promouvoir des relations bilatérales solides et la croissance économique entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, tout en renforçant le commerce, le tourisme, les investissements, les échanges culturels et l'intégration socio-économique entre les deux pays.

Le lieutenant-général Yilma Merdasa, président du conseil d'administration d'Ethiopian Airlines et commandant de l'armée de l'air éthiopienne, a déclaré que cette nouvelle ligne témoignait du renouvellement de la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.

Rappelant qu'Ethiopian Airlines relie l'Afrique au reste du monde et constitue un pont fiable pour la promotion des affaires, du tourisme, de la culture, entre autres, le lieutenant-général a souligné que la ligne vers Abou Dhabi témoigne du renforcement des relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.

Le président du conseil d'administration a ajouté que cette nouvelle ligne ne mettait pas seulement en valeur la coopération diplomatique et commerciale entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, mais reflétait également les aspirations et les valeurs communes des deux pays.

La nouvelle ligne entre Addis-Abeba et Abou Dhabi témoigne d'un engagement commun de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis en faveur d'une meilleure connectivité régionale et internationale, a déclaré Hamad Farid, chef de mission adjoint de l'ambassade des Émirats arabes unis en Éthiopie.

Ethiopian Airlines est depuis longtemps un fier ambassadeur de l'Afrique, a-t-il ajouté, soulignant que ce vol renforcerait les liens entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis en matière de commerce, de tourisme, de relations interpersonnelles et d'échanges culturels.

Dans le cadre du renforcement de la présence stratégique d'Ethiopian Airlines à l'international, le lancement de ce nouveau vol vers Abou Dhabi marque sa troisième destination aux Émirats arabes unis, après Dubaï et Sharjah, a-t-il ajouté.

Abou Dhabi devient la 145e destination mondiale d'Ethiopian Airlines, renforçant ainsi les liens entre les deux régions, l'Afrique et le Moyen-Orient.