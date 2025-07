Ethiopie: Le Service national de renseignement et de sécurité a arrêté 82 membres de l'EI.

<strong>Addis-Abeba, — Le Service national de renseignement et de sécurité a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 82 membres de l'EI (groupe armé extrémiste) recrutés pour des missions terroristes en Éthiopie.

Selon un communiqué du service, des informations ont été diffusées et des recherches ont été menées concernant les efforts de la branche somalienne de l'EI opérant au Puntland pour s'étendre dans divers pays et en Éthiopie et pour établir des cellules du groupe terroriste.

Le Service de renseignement et de sécurité a indiqué que son évaluation régulière du niveau de menace avait identifié des éléments concrets présentant une vulnérabilité et une menace pour la sécurité nationale.

Selon le communiqué, suite à la compilation d'informations factuelles et de preuves, 82 suspects formés par le groupe terroriste au Puntland et déployés dans différentes régions du pays ont été identifiés et arrêtés en coopération avec la police fédérale et les forces de sécurité régionales.

Le communiqué indique que les individus organisés sont les collaborateurs du groupe terroriste international et lui fournissent un soutien financier et logistique étaient sous contrôle judiciaire.

Le communiqué du bureau de service indique que le groupe terroriste utilise les institutions religieuses et la religion comme couverture pour étendre sa mission de destruction et procéder à des recrutements.

Il a été confirmé, par des preuves concrètes, qu'il s'agit d'une tentative de diffusion d'enseignements portant atteinte à l'unité et aux valeurs du peuple et incitant à la violence et au chaos.

Le Service de renseignement et de sécurité a appelé la communauté à remplir son devoir civique en fournissant des suggestions aux agences de sécurité et de sûreté compétentes lorsqu'elle observe des situations suspectes susceptibles de perturber la paix et de créer des menaces dans la région.