Gabon: Magalie Wora entre dans la cour des grands en intégrant la Recording Academy des Grammy's Awards

Depuis le 10 juillet dernier, la Recording Academy des Grammy Awards a dévoilé la liste des prestigieux nouveaux membres de son comité d’experts. Sur 3 600 nouveaux membres, la gabonaise Magali Palmira Wora fait partie de la promotion 2025. Une immense fierté pour le Gabon, mais surtout pour le continent africain et la gent féminine dans la sphère artistique.

Sur ses réseaux sociaux, elle n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance en indiquant : « c'est un honneur de faire partie de la promotion 2025 des nouveaux membres de la Recording Academy/ GRAMMYS. Je rejoins une communauté mondiale de créateurs et de professionnels inspirants qui dessinent l'avenir de la musique ».

Elle poursuit en indiquant que « désormais, en tant que membre, je peux voter aux GRAMMY Awards et utiliser cette plateforme pour défendre l’industrie musicale d’Afrique francophone. Je suis ravie d'apporter mon point de vue et d'aider à défendre l'excellence musicale dans le monde entier ».

La Recording Academy indique que les membres bénéficient de programmes tels que la série de conférences de développement professionnel, le Sommet des auteurs-compositeurs, des rencontres de mentorat entre membres, des événements de réseautage, et des outils pour développer leur carrière. Une opportunité bien saisie par la jeune femme en vue de propulser le continent aux yeux du monde.

Entrepreneure de l’art et de la culture, écrivaine, spécialiste des musiques urbaines, co-fondatrice de HEMA Online Music Academy, Magali ajoute à son palmarès déjà riche en triomphes culturels une reconnaissance prestigieuse dans le milieu international.

Il faut dire que la mission de la Recording Academy est de défendre les droits des créateurs et d'investir dans l'éducation musicale et sa préservation. Devenir membre, c'est contribuer à cette mission, non seulement pour les professionnels de la musique d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures.

Les Grammy Awards, souvent appelés les Grammys, sont des récompenses musicales américaines créées en 1958 et décernées chaque année par la Recording Academy aux États-Unis. Elles sont considérées comme l'une des plus prestigieuses distinctions dans l'industrie musicale, récompensant les réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'enregistrement.

Notons que, chaque année, la Recording Academy invite une nouvelle promotion d'artistes, de producteurs, d'ingénieurs, d'auteurs-compositeurs, de dirigeants et d'autres professionnels de la musique à contribuer à façonner l'avenir de l'industrie.

Cette année, la promotion s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'Académie pour constituer une adhésion plus inclusive et représentative : 49 % des invités s'identifient comme femmes, 56 % comme personnes de couleur et 60 % ont moins de 40 ans.