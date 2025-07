Gabon: Les Démocrates - Le bureau exécutif national du parti réuni pour discuter des élections

Le bureau exécutif national du parti Les Démocrates s'est réuni le 15 juillet 2025à son siège, sous la présidence de Guy Nzouba Ndama. Cette réunion a été l'occasion pour les membres du bureau exécutif national, de discuter des élections législatives et locales à venir.

Autour de la table, les membres du parti Les Démocrates se préparent pour les prochaines échéances électorales. Les législatives et les locales se pintent déjà à l'horizon et ils aiguisent leur stratégie pour investir le terrain politique.

Présentation des membres et rappel des obligations

Lors de la réunion, le président Guy Nzouba Ndama a présenté les membres du bureau exécutif national et a rappelé, non seulement les obligations, mais aussi, les devoirs de chacun. Les membres ont été informés de leurs missions et responsabilités respectives. Ce qui permettra de garantir une bonne coordination et une efficacité dans le travail du parti.

Choix des candidats

La réunion a également été l'occasion de discuter du choix définitif des candidats aux législatives et aux locales. Après une discussion approfondie, les membres du bureau exécutif national ont arrêté les choix des candidats qui représenteront le parti lors de ces élections.

Décisions importantes

La réunion a abouti à plusieurs décisions importantes, notamment, le choix des candidats aux législatives et aux locales. Les membres du bureau exécutif national ont également discuté des prochaines étapes pour la préparation des élections.

La réunion du bureau exécutif national a été productive et a permis de prendre des décisions importantes pour les élections à venir. Le parti Les Démocrates est désormais prêt à affronter les défis électoraux et à défendre les intérêts de ses militants et de la population.