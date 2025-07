Gabon: Séance de travail - Vice-Président du Gouvernement x The Nature Conservancy

Le jeudi dernier, le Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a présidé une séance de travail avec une délégation de The Nature Conservancy (TNC), groupe spécialisé dans la protection de l'écosystème, conduite par son directeur régional Afrique, M. Ademola Ajagbe.

La rencontre à laquelle ont pris part 3 membres du Gouvernement, à savoir le ministre d'État, ministre de l'Économie, Henri Claude Oyima, le ministre des Eaux et Forêts Maurice Ntossui Allogo et la ministre de la Pêche et de la Mer Laurence Ndong, a permis de faire un bilan d'étape du partenariat entre le Gouvernement et TNC, plus précisément dans le cadre du Programme de Financement pour la Permanence (PFP).

Outil indispensable dans la protection de la biodiversité, le Programme de Financement pour la Permanence est un mécanisme de financement innovant conçu pour garantir la durabilité financière à long terme des efforts de conservation. Il s'articule dans l'engagement du Gabon à concilier protection de l'environnement et bien-être social.

De cette collaboration, le Gouvernement a pris la résolution de préserver 30% de l'écosystème marin, terrestre et d'eau douce du Gabon d'ici 2030, tout en assurant un développement durable et inclusif pour les populations. Ce qui justifie la mobilisation d'une enveloppe de plus de 159 milliards de FCFA au profit des communautés et des aires protégées.

« Il était question de s'ajuster et de s'assurer que ce projet correspond bien aux objectifs définis par le Chef de l'État, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations tout en préservant nos ressources pour les générations futures. Il y a des projets comme le Blue bond et CAFI (Central Africain Forest Initiative) qui ont commencé et tout cela sera scellé dans le PFP qui devra être signé d'ici la fin de l'année », a souligné le ministre de la Mer, Laurence Ndong.

Selon le ministre des Eaux et Forêts, des avancées ont déjà été faites depuis 2022.

Maurice Ntossui Allogo indique que l'écosystème marin de notre pays a connu, dans le cadre de ce partenariat, une collaboration franche des pouvoirs publics avec la mise en place de 9 nouveaux parcs marins et 11 réserves aquatiques.

Cette initiative étend les eaux protégées du Gabon à 53.000 km2, soit un peu plus de 26% de son territoire marin et de la zone économique exclusive (ZEE). Toutes choses qui hissent le Gabon au rang de leader dans la préservation de la biodiversité.