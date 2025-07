Egypte: L'entreprise égyptienne PALM lève des fonds pour offrir une épargne basée sur des objectifs.

TLDR

La startup fintech PALM, basée en Égypte, a levé un fonds de pré-amorçage de 7 millions de dollars US, mené par 4DX Ventures, avec la participation de Plus VC et d'investisseurs providentiels internationaux.

PALM propose une plateforme d'épargne et d'investissement basée sur des objectifs qui combine des conseils comportementaux, une finance intégrée et des stratégies d'investissement sélectionnées.

La société basée au Caire a pour objectif de devenir la plateforme d'épargne numérique de référence pour les utilisateurs de la région méditerranéenne.

La startup fintech égyptienne PALM a levé un fonds de pré-amorçage de 7 millions d'USD, mené par 4DX Ventures, avec la participation de Plus VC et d'investisseurs providentiels internationaux. La société, basée au Caire, a pour objectif de devenir la plateforme d'épargne numérique de référence pour les utilisateurs de la région méditerranéenne.

Fondée en 2024 par Mazen El Kerdany et Ahmed Ashour, PALM propose une plateforme d'épargne et d'investissement basée sur des objectifs qui combine des conseils comportementaux, une finance intégrée et des stratégies d'investissement sélectionnées parmi les titres à revenu fixe, les actions et les métaux précieux. L'application permet également de débloquer des réductions chez les commerçants afin d'optimiser les dépenses des utilisateurs tout en augmentant la valeur de l'épargne.

La plateforme est conçue pour aider les Égyptiens à épargner en vue d'étapes de la vie comme l'éducation, les soins de santé, les mariages, les voyages et les achats importants, tout en obtenant des rendements et en développant des habitudes financières durables. Jusqu'à présent, la fintech s'est positionnée comme une alternative culturellement pertinente à la banque traditionnelle.

Points clés à retenir

Avec 8 000 milliards d'EGP de dépôts, 7 000 milliards d'EGP d'or et 70 000 milliards d'EGP de biens immobiliers, les Égyptiens disposent d'un capital. Mais les fondateurs de PALM estiment que le problème n'est pas la capacité à épargner, mais le manque d'outils financiers accessibles, gratifiants et axés sur les objectifs. En proposant une plateforme d'épargne à faible barrière, numériquement native et intégrée aux dépenses quotidiennes, PALM vise la prochaine génération d'épargnants. L'application transforme l'épargne passive en une habitude de vie proactive, qui allie bien-être financier et pertinence culturelle.

Grâce à ce financement, PALM prévoit d'élargir sa base d'utilisateurs, de lancer de nouvelles fonctionnalités et de renforcer ses partenariats, en vue de devenir le compagnon financier des étapes importantes de la vie en Afrique du Nord et au-delà. Si elle réussit, la startup pourrait jouer un rôle clé dans l'avancement de l'inclusion financière en Égypte - un objectif d'épargne à la fois.