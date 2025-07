Madagascar: Poliomyélite - 19 millions d'enfants vaccinés en cinq ans

Le nombre d'enfants vaccinés s'élève à 19 millions ces cinq dernières années dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. La campagne de sensibilisation se poursuit pour les vaccins recommandés.

Le 20 mai 2025, lors de l'Assemblée Générale de la Santé à Genève, le gouvernement malgache, à travers le ministère de la Santé Publique, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'UNICEF et les partenaires de l'Initiative Mondiale pour l'Éradication de la Poliomyélite, a annoncé la clôture officielle de l'épidémie de poliovirus variant circulant de type 1 à Madagascar.

Plus de 19 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays grâce à la mobilisation de milliers d'agents de santé, d'agents communautaires et au soutien indéfectible des partenaires techniques et financiers. Mais les efforts se poursuivent pour atteindre les enfants zéro-dose, c'est-à-dire n'ayant reçu aucune dose de vaccin recommandée.

Madagascar a également franchi une étape décisive dans la lutte contre la poliomyélite. Un laboratoire de poliovirus modernisé situé à l'Institut Pasteur de Madagascar vient d'être inauguré.

Ce laboratoire accrédité par l'Organisation mondiale de la santé renforcera les capacités du pays pour détecter rapidement le poliovirus et répondre efficacement aux épidémies, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Est et australe.

Exposition

Pour renforcer la sensibilisation du public à l'importance de la lutte contre la poliomyélite et à la promotion de la vaccination de routine, l'UNICEF a organisé l'exposition photo « humainement possible - vaccination pour tous » dans la ville d'Ambovombe. Le vernissage de l'exposition a coïncidé avec l'inauguration officielle du nouveau bâtiment du bureau de l'UNICEF à Ambovombe.

La région d'Androy est la troisième à accueillir cet événement, après Atsimo-Andrefana. Pour 2025, quatre régions sont ciblées par cette initiative visant à encourager le rattrapage vaccinal des enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Actuellement, le taux de couverture vaccinale dans la région d'Androy s'élève à 69%, un chiffre malheureusement en dessous des objectifs nationaux. Cette exposition se veut donc un appel pressant à l'action collective pour renforcer l'accès équitable à la vaccination et mobiliser les communautés autour de cet enjeu vital.

Chaque cliché de l'exposition est un hommage visuel aux « héros de la vaccination » : les agents de santé et communautaires, les communautés mobilisées, les parents engagés et les nombreux acteurs qui oeuvrent quotidiennement pour vacciner chaque enfant, même dans les zones les plus isolées. Elle témoigne des efforts déployés en matière de vaccination de masse, de surveillance épidémiologique renforcée et de communication de proximité, qui ont permis de rompre efficacement la chaîne de transmission du poliovirus.

Engagement

Parallèlement à l'exposition, l'inauguration du nouveau bâtiment du bureau de l'UNICEF Androy souligne un engagement renforcé de l'organisation auprès des enfants et des familles de la région. Ce nouvel espace de travail est conçu pour se rapprocher davantage des réalités du terrain, renforcer la collaboration avec les autorités locales et améliorer l'impact des interventions multisectorielles dans les secteurs clés touchant les enfants : santé, nutrition, éducation, protection de l'enfance et accès à l'eau.

Depuis 2022, date effective de la décentralisation du bureau dans la région, les interventions de l'UNICEF ont touché plus de 750 000 enfants dans l'Androy, démontrant l'ampleur de son impact sur la vie des jeunes Malgaches.