Sénégal: Diplomatie - Diomaye Faye et Talon relancent l'axe Dakar-Cotonou

Le président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce mardi une visite officielle de deux jours à Cotonou, accueillie chaleureusement par son homologue béninois, le Président Patrice Talon.

Dès son arrivée au Palais présidentiel, le chef de l'État sénégalais a reçu les honneurs militaires, symboles du respect et de l'amitié qui unissent les deux nations. À l'issue de la cérémonie, les deux Présidents se sont isolés pour un entretien bilatéral approfondi, avant de se présenter ensemble devant la presse.

Lors de la déclaration conjointe, le président Faye a exprimé sa détermination à « donner un nouvel élan » à la coopération économique et commerciale entre le Sénégal et le Bénin. Il a annoncé la convocation prochaine d'une Commission mixte de haut niveau, chargée de proposer des initiatives concrètes pour favoriser les échanges d'investissements et de marchandises.

« Nous avons des racines culturelles et historiques communes ; il est de notre devoir de traduire cette fraternité en projets de développement partagés », a souligné le président Diomaye Faye, appelant à une concertation régulière entre ministres et opérateurs des deux pays.

Au-delà des relations bilatérales, les discussions ont également porté sur l'avenir des organisations sous-régionales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les deux dirigeants ont convenu de travailler de concert pour rapprocher ces institutions des attentes des populations, en améliorant leur efficacité et leur capacité d'action sur le terrain.

Le président Patrice Talon, de son côté, a salué l'initiative sénégalaise : « Renforcer notre coopération, c'est construire la prospérité de nos citoyens. Nous sommes déterminés à faire de cette visite un tournant décisif dans nos relations », a-t-il déclaré.

La visite du Président Faye se poursuivra mercredi. La signature d'accords sectoriels et une rencontre avec des représentants du secteur privé béninois seraient sur l'agenda présidentiel avant son retour à Dakar.