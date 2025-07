Maroc: L'entreprise marocaine ORA Technologies lève 7,5 millions de dollars en série A pour se développer

TLDR

ORA Technologies, une superapp marocaine à croissance rapide, a clôturé son tour de table de série A de 7,5 millions de dollars, mené par Azur Innovation Fund aux côtés de trois investisseurs stratégiques locaux. Cette levée de fonds porte le total des financements locaux d'ORA à 11,9 millions de dollars depuis janvier 2023 - un record pour une startup marocaine - et témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans l'écosystème technologique du pays.

Fondée en 2023 par Omar Alami, ORA fonctionne comme une superapp offrant des paiements P2P, du commerce électronique, des livraisons de nourriture, des chats, des réseaux sociaux et un portefeuille numérique qui sera bientôt lancé. Le financement servira à développer la logistique du dernier kilomètre d'ORA et à étendre son infrastructure de collecte d'argent numérique, en particulier dans la vaste économie marocaine du paiement à la livraison.

Cette levée de fonds fait suite à une pré-série A de 1,9 million de dollars en mars 2025, également menée par Azur Innovation Fund et Witamax. Kooul, le service de livraison de nourriture d'ORA, a gagné 15 000 utilisateurs actifs en 10 mois, tandis que son portefeuille mobile, ORA Cash, a accueilli plus de 50 000 utilisateurs en 5 mois, y compris des livreurs qui numérisent les paiements en espèces.

Points clés à retenir

L'étape du financement d'ORA Technologies n'est pas seulement une réussite pour une startup - elle reflète un changement plus large dans la scène technologique marocaine. Avec la mobilisation du capital-risque local et le soutien public accru via le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, les startups marocaines commencent à se développer sans dépendre uniquement des investisseurs étrangers.

Le modèle multifonctionnel d'ORA reflète le playbook des superapps asiatiques, mais il est adapté aux besoins spécifiques du Maroc : services numériques abordables, paiements inclusifs et innovation logistique. L'essor rapide d'ORA Cash et de Kooul met en évidence la demande croissante de services numérisés dans les marchés émergents et le potentiel du Maroc à devenir un centre technologique nord-africain.

Le fondateur Omar Alami a qualifié cette levée de fonds de "réalisation historique", y voyant la preuve que les alternatives de financement local sont viables, même à des stades avancés. Avec une forte traction et une adéquation produit-marché, ORA envisage maintenant une expansion régionale et internationale, soutenue par la conviction croissante des investisseurs dans les entreprises technologiques "Made in Morocco".