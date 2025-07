Sénégal: Campagne agricole 2025-2026 - Un navire de 26 250 tonnes d'urée réceptionné

Le Sénégal vient de franchir une étape clé dans sa quête de souveraineté alimentaire. Le Port autonome de Dakar (Pad) a, e effet, accueilli, hier, mardi 15 juillet, ce troisième bateau chargé de 26.250 tonnes d'urée perlée, portant ainsi à 74.250 tonnes la quantité totale d'urée réceptionnée en moins de neuf mois.

Ce volume permet de couvrir largement les besoins de la campagne agricole 2025-2026, estimés à 60.000 tonnes. Cet engagement se traduit par un investissement de 130 milliards de FCfa alloués à la campagne agricole 2025-2026, marquant un tournant stratégique pour une souveraineté alimentaire durable.

Le Bulk Procurement Program (Bpp), lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est ce mécanisme qui a permis à l'État de faciliter l'accès des opérateurs sénégalais à des engrais de qualité, négociés à des prix avantageux sur le marché international. Le ministre Mabouba Diagne d'exprimer alors sa gratitude à tous les partenaires techniques et financiers, aux opérateurs économiques et aux logisticiens qui ont contribué à ce succès.

Il a fait remarquer que le Bpp a permis de réaliser plus de deux milliards de FCfa d'économies sur les coûts d'achat de l'urée, contribuant ainsi à rendre les intrants plus accessibles aux producteurs et améliorant, du coup, les rendements agricoles.

Cette opération logistique a bénéficié de l'appui du directeur général du Pad, Waly Diouf Bodiang, et de ses équipes. Le secrétaire d'État Alpha Bâ ainsi que les représentants des producteurs agricoles étaient également présents lors de la réception du bateau. Pour Matar Tall, porte-parole du programme, cette initiative représente un changement de paradigme. « Elle garantit un approvisionnement continu en engrais tout au long de l'année et pour les différentes saisons culturales : l'hivernage, la contre-saison et la haute culture », a-t-il dit.