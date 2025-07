Afrique: Championnats du continent juniors et cadets de judo - Dix jeunes représenteront le sénégal

Le Sénégal sera représenté par dix jeunes judokas aux championnats d'Afrique cadets et juniors, prévus du 17 au 20 juillet, à Luanda, en Angola. Ils tenteront de faire mieux qu'en 2024 où l'équipe sénégalaise avait décroché trois médailles, dont une en argent et deux en bronze.

Dix jeunes judokas sénégalais défendront les couleurs nationales lors des Championnats d'Afrique cadets et juniors qui se tiendront du 17 au 20 juillet 2025 à Luanda, en Angola. Selon la Fédération de judo et disciplines associées, l'équipe sénégalaise est répartie dans les catégories cadets et juniors.

Côté cadets, le Sénégal sera représenté par Aby Diouf et Yacinthe Albert Bassène, tandis que chez les juniors, sept judokas défendront fièrement les couleurs nationales. Il s'agit de Diakhou Sène Sonko, Soukaina Coly, Germaine Correa, Seydou Bacary Djimera, Mouhamadou Moustapha Mboup, Mouhamet Babou, Namory Keïta et Cheikh Chamsidine Diouf.

Selon les organisateurs, 166 judokas dont 91 hommes et 75 femmes représentant 19 pays africains ont confirmé leur participation à cette compétition. Avec 32 athlètes engagés, l'Angola est le pays le mieux représenté dans cette compétition, devant l'Algérie (18), l'Égypte (17) et l'Afrique du Sud (13), au moment où certaines nations comme le Zimbabwe, le Mozambique et Djibouti n'ont engagé qu'un seul athlète.

Suite aux performances remarquables de Seydou Bakary Djimera, qui a remporté la médaille d'argent en -55 kg et de Libasse Ndiaye (-100 kg), Junior et Diakhou Sène Sonko (-48 kg), tous deux médaillés de bronze en 2024, l'équipe visera à surpasser ces résultats.