Madagascar: Diplomatie verte et sur le climat - Une trentaine de jeunes de l'Océan indien formés

L'objectif de cette formation est « de placer les jeunes de Maurice, des Comores, des Seychelles et de Madagascar au centre des négociations internationales sur l'environnement, dans des positions de décideurs et d'acteurs de solutions pour le climat et la biodiversité. »

Préparer la jeunesse de l'Océan Indien à agir sur la scène internationale. Un objectif crucial pour l'initiative portée conjointement par la Commission de l'Océan Indien (COI) et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) avec le soutien du ministère mauricien de l'Environnement à Maurice du 8 au 11 juillet dernier.

Une trentaine de jeunes, issus des Etats membres de cette commission a été formée pour « porter la voix de leur région dans les instances internationales de prise de décision sur l'environnement. » Concrètement, il s'agissait d'une formation intensive à la négociation en matière de climat et de biodiversité. Ce, dans l'objectif de « former une nouvelle génération capable de défendre les intérêts des pays de la région lors des négociations internationales sur le climat et la biodiversité. »

Terre à terre

Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de cette formation. Parmi les temps forts de cette formation, une « simulation de négociations internationales type Conférence des Parties (COP), permettant aux jeunes de se familiariser avec le fonctionnement des conférences de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : rôles des délégations, formulation de positions, stratégie d'influence, rédaction de textes, etc. »

A travers cette simulation, les participants ont pu renforcer leurs compétences techniques en communication, préparation de texte avec des exercices pour favoriser l'adaptation aux réalités multilingues des conférences internationales.

Par ailleurs, une descente sur terrain a été organisée afin de « confronter aux réalités environnementales du territoire mauricien. » La formation a été enrichissante pour les participants, comme en témoigne Hoby Rakotoarison, cheffe du service de la Formation Agricole et Rurale au sein du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage de Madagascar, témoignant ainsi:

« grâce à cette formation, j'ai pu approfondir ma connaissance des cadres internationaux et me familiariser concrètement avec les principaux instruments utilisés. Les modules sur la négociation, ainsi que les sessions de simulation, ont été particulièrement enrichissants. Cette expérience m'a également offert la chance de tisser des liens solides avec d'autres jeunes venus de l'ensemble des pays de l'Océan Indien, renforçant ainsi un réseau dynamique et engagé. »