Madagascar: Lutte contre la traite de personnes - Campagne de sensibilisation à Antananarivo

Le Bureau National de Lutte contre la Traite des Personnes (BNLTEH), rattaché à la Primature, organise une campagne de sensibilisation et d'information à Antananarivo depuis hier et jusqu'à demain. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes célébrée le 30 juillet, ciblera les chefs fokontany des districts d'Atsimondrano, des 1er et 4ème arrondissements de la capitale.

Plus d'une centaine de chefs de fokontany sont attendus pour cette série d'événements. Au programme, une présentation détaillée des formes de traite des personnes existant à Madagascar, une identification des acteurs et services impliqués dans la lutte, ainsi qu'une clarification de la législation en vigueur. Les sanctions pénales encourues par les trafiquants et leurs complices seront également abordées.

À l'issue de cette formation, les chefs fokontany seront chargés de relayer les informations acquises au sein de leurs communautés respectives. Ils joueront un rôle crucial dans le renforcement de la lutte contre ce crime grave, notamment en signalant toute situation suspecte liée à la traite des personnes. Concernant le calendrier de la campagne, elle a débuté hier à Bemasoandro Itaosy.

Ce jour, elle aura lieu à la salle de mariage de la commune d'Andrefan'Ambohijanahary dans le 4ème arrondissement à 8h. Le 17 juillet, elle se déroule au bureau du district d'Ambohidahy dans le 1er arrondissement.