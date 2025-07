Burkina Faso: Agence italienne pour la coopération et le développement - Le chef de la diplomatie burkinabè échange avec la nouvelle directrice

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le 15 juillet 2025, madame la directrice de l'Agence italienne pour la coopération et le développement (AICS), Emanuela Forcella. Cette rencontre voulue par la première responsable de l'Agence a pour but de renforcer la collaboration entre sa structure et le Burkina Faso dans les différents domaines de coopération.

« Notre Agence au Burkina Faso mène plusieurs actions dans divers secteurs. Ces interventions sont axées sur le développement rural, la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition, la création d'emplois, et les interventions humanitaires d'urgence, entre autres », a-t-elle relevé. Elle précise également que les interventions de l'AICS sont basées sur le partenariat entre institutions, entre des universités burkinabè et italiennes. L'agence italienne travaille également en étroite collaboration avec des ONG italiennes et des organisations locales pour mettre en oeuvre pratique ses projets. Elle s'est enfin réjouie de la coopération qui existe entre son institution et le Burkina Faso qu'elle souhaite se renforcer davantage.

« Nous sommes engagés à continuer avec le Burkina Faso, en écoutant les besoins de la population », a-t-elle souligné. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a exprimé une réelle satisfaction au regard des acquis des interventions de la coopération italienne au Burkina. « Il s'agit de projets ciblés, discrets mais qui donnent satisfaction », a-t-il relevé. Le ministre a surtout salué une politique de coopération adaptée aux besoins des populations du Burkina Faso. Il a renouvelé la disponibilité et l'engagement du gouvernement à travailler en synergie avec le bureau de la coopération italienne pour renforcer la collaboration et créer plus d'impacts sur le terrain. « Nous sommes ouverts pour réfléchir ensemble et agir ensemble », a conclu le chef de la diplomatie burkinabè.