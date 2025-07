Afrique: Opa Clement - « La Tanzanie reviendra »

Tukumbuke. Se souvenir, en kiswahili. Opa Clement Tukumbuke. Souvenez-vous de son nom. C'est elle, la capitaine des Twiga Stars, qui a inscrit le but de l'espoir contre l'Afrique du Sud, championne en titre. Un but pour l'histoire : le tout premier point de la Tanzanie à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, entre ses deux seules participations (2010 et 2025).

Née à Mbeya, dans le sud-ouest tanzanien, Opa - comme on l'appelle chez elle - incarne aujourd'hui le visage du football féminin en Tanzanie. À 24 ans, elle a porté le brassard lors des deux matchs auxquels elle a participé, face à l'Afrique du Sud et au Ghana, au coeur du Maroc. Une aventure à la hauteur de ses rêves d'enfant : représenter les 67 millions de Tanzaniens, à domicile comme à l'étranger, sur la plus grande scène continentale.

« Pour nous toutes, c'était une première participation. On est venues avec l'ambition d'aller jusqu'en finale, mais on s'est arrêtées plus tôt. Ce n'est pas un échec : on repart avec beaucoup d'enseignements. On a représenté notre nation avec fierté, on a tout donné. On a marqué deux buts, et on a pris un point face aux championnes en titre. C'est quelque chose. L'objectif, c'est de revenir à la CAN Féminine », souffle Opa, avec l'espoir intact dans le regard.

Une CAN à graver dans les mémoires

Quitter la Tanzanie avec le poids d'une nation sur les épaules, voir son visage défiler sur les écrans du continent, marcher en tête de sa sélection sur les pelouses de Berkane et Oujda : Opa ne l'oubliera jamais.

À l'image de leur surnom - Twiga, la girafe -, les Tanzaniennes ont tenu la tête haute. Valeureuses, combatives, elles ont laissé l'image d'une équipe en plein apprentissage mais déjà pleine de promesses.

« Ce tournoi nous a appris ce qu'est le haut niveau. Le début conditionne tout. Contre le Mali, on a tout tenté, mais on prend un but à la fin. Face à l'Afrique du Sud, on ouvre le score. Et contre le Ghana, on revient à 1-1 avant de craquer. On va analyser tout ça. Ce n'est qu'un début. »

Une génération en marche

Car en Tanzanie, le football féminin ne se construit pas au hasard. Depuis cinq ans, la fédération investit dans la détection, les compétitions régionales, les passerelles entre équipes jeunes et A. Résultat : un palmarès qui prend forme.

Championnes du tournoi du CECAFA en juin à domicile, les Twiga Stars avaient déjà soulevé le trophée du COSAFA en 2021 face au Malawi. Chez les jeunes, le pays s'est distingué avec le COSAFA U17 en 2020, puis l'UNAF U17 l'an dernier en Tunisie, en dominant l'Égypte et le Maroc.

Parmi les fruits de cette politique, une joueuse s'impose : Jamila Mnunduka. Capitaine des U17, aujourd'hui promue capitaine des U20, elle a disputé ses premières minutes avec les A lors de cette CAN Féminine.

« C'est un immense honneur de jouer pour mon pays à ce niveau. Et un vrai bonheur de jouer aux côtés de mon modèle, Opa. Avant, je la regardais à la télé. Aujourd'hui, je m'échauffe avec elle », sourit la jeune milieu, les yeux brillants. « À chaque match avec les jeunes, elle m'envoie un message. Elle me soutient. Elle croit en moi. Et pour une joueuse de mon âge, ça compte énormément. »

Une ambition affichée : revenir plus fortes

Jamila n'est pas la seule pépite. À 16 ans, Lidya Maxmillian Kabambo a été titularisée lors des trois matchs de la phase de groupes. Déjà remarquée lors des éliminatoires du Mondial U17, malgré l'élimination face à la Zambie (0-4 sur deux matches), elle symbolise cette relève que le sélectionneur Bakari Shime veut exposer au plus haut niveau pour faciliter la transition.

Dans ce processus, l'expérience d'Anastazia Katunzi est précieuse. Vice-capitaine, élue dans le top 3 des meilleures joueuses de l'effectif par le staff, elle incarne la rigueur et la transmission dans un groupe où les jeunes prennent de plus en plus de place.

« Ce que cette CAN nous a appris, c'est l'écart de niveau. Face au Ghana, les quatre buts encaissés nous ont rappelé qu'il faut encore progresser. Mais cette confrontation, elle est essentielle pour savoir ce qu'il nous manque », insiste Mnunduka.

Prochain défi : l'Éthiopie

Le rendez-vous est déjà pris. En octobre, la Tanzanie affrontera l'Éthiopie lors du dernier tour qualificatif pour la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2026, qui se disputera de nouveau au Maroc.

Avec une équipe rajeunie, ambitieuse, et une capitaine qui porte les espoirs d'un peuple, la Tanzanie espère revenir plus forte. Et cette fois, aller plus loin.

Souvenez-vous du nom : Opa Clement Tukumbuke.