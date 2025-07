Soudan: L'ONU exprime son inquiétude quant à l'escalade de la violence au pays

Les responsables humanitaires de l'ONU ont exprimé mardi leurs graves inquiétudes vis-à-vis de l'escalade des affrontements au Soudan, principalement les attaques dans l'Etat du Kordofan-Nord.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a déclaré que les attaques perpétrées entre jeudi et dimanche contre des villages près de Bara, dans le Kordofan-Nord, auraient fait au moins 300 morts, dont des enfants et des femmes enceintes. De nombreuses autres personnes ont été blessées, des maisons ont été pillées et incendiées, et des populations ont été déplacées.

L'OCHA a précisé que la perturbation des communications empêchait de confirmer le nombre de victimes. Le bureau s'est également dit alarmé par les informations faisant état de nouveaux bombardements à El-Obeid, la capitale de l'Etat. Ces attaques renforcent les craintes et l'insécurité.

L'OCHA a indiqué que dans l'Etat du Kordofan-Ouest, les attaques contre les villages d'Al-Foulah et d'Abou Zabad auraient fait plus de 20 morts. Les violences ont notamment consisté en un raid aérien contre une école abritant des familles déplacées. Les opérations humanitaires ont également été affectées.

"Ces incidents sont un nouveau rappel tragique du lourd tribut que le conflit fait payer aux civils à travers le Soudan", a déploré le bureau. L'OCHA a souligné que les civils et les infrastructures civiles, notamment les écoles, les habitations, les abris et les biens humanitaires, ne doivent jamais être pris pour cible, et a appelé toutes les parties au conflit à respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.