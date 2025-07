Algérie: Chine - Un accord-cadre de coopération pour la promotion numérique des produits touristiques

ALGER — Un accord-cadre de coopération dans le domaine du développement et de la promotion numériques des produits et des services touristiques et hôteliers a été signé, mardi à Alger, entre le groupe Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme (HTT) et la compagnie aérienne chinoise Xiamen Airlines (Xiamen Airlines International Travel Service CO.LTD).

La cérémonie de signature, qui s'est déroulée à l'hôtel "El Djazair", a été présidée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi, en présence de membres du gouvernement, de cadres supérieurs de l'Etat et d'ambassadeurs accrédités en Algérie et ce, dans le cadre de la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV 2025), qui s'est clôturée mardi.

Mme Meddahi a affirmé, dans ce contexte, que la signature de cet accord-cadre avec la République populaire de Chine intervient "en phase avec nos efforts et notre approche de numérisation du secteur touristique devenue un défi stratégique et ce, dans le cadre de la concrétisation de la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la nécessité de généraliser la numérisation dans tous les secteurs, d'autant plus que le grand potentiel touristique de l'Algérie exige une promotion touristique numérique digne de sa réputation".

Cet accord s'inscrit également, selon la ministre, "dans le cadre de la volonté continue qui nous anime à chaque occasion officielle de renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine touristique, notamment à la faveur des excellentes relations algéro-chinoises, empreintes d'amitié et d'entente, conformément à la volonté politique exprimée par les dirigeants des deux pays".

Pour la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cette signature "vient s'ajouter au capital de la coopération fructueuse établie dans le domaine du tourisme avec le partenaire chinois, après les axes concrétisés avec ce dernier, sous la supervision des services du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines".

L'ambassadeur chinois en Algérie, M. Dong Guangli, s'est félicité, pour sa part, du niveau des relations algéro-chinoises, à la lumière de la volonté des deux pays de les développer et de les promouvoir dans divers domaines, y compris les domaines culturel et touristique qui se veut, a-t-il dit, un catalyseur puissant et efficace pour développer l'économie des deux pays, au mieux de leurs intérêts communs.

Le diplomate chinois a également rappelé les atouts touristiques, culturels et patrimoniaux dont regorge l'Algérie, affirmant que le tourisme est étroitement lié à la culture.

S'agissant des résultats de la 24e édition du SITEV, Mme Meddahi a précisé que le salon avait connu une participation "qualitative", avec 340 exposants de 27 pays frères et amis et 38 start-up spécialisées dans le domaine de la numérisation des services touristiques, en sus de l'accompagnement d'un nombre considérable d'entreprises et d'organismes nationaux relevant de secteurs en lien avec l'activité touristique (compagnies aériennes, aéroport d'Alger, entreprises de transport urbain, compagnies d'assurance).

Outre des départements ministériels, il s'agit aussi d'une forte participation d'artisans algériens et internationaux à ce salon en vue d'exposer leurs créations artisanales exprimant la richesse culturelle et patrimoniale.

Le salon a été ponctué par la remise de prix honorifiques aux meilleurs participants à cet événement. Le prix du meilleur pavillon algérien en termes de design a été attribué au ministère de la Culture et des Arts, tandis que le prix du pavillon le plus innovant a été décerné à la compagnie Air Algérie. Le prix du pavillon le plus attractif a été décroché par une start-up de la wilaya de Batna, et celui du meilleur pavillon étranger est revenu à la République populaire de Chine.

La Palestine a également obtenu un prix spécial (Pavillon du courage et de la persévérance), tout comme la République arabe sahraouie démocratique (RASD), également récompensée par un prix spécial.

Par ailleurs, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a attribué le prix de la meilleure application touristique au pavillon "Fennec Booking", le prix de la meilleure solution numérique à une startup de la wilaya de Djanet, et un autre prix a été remis à la troupe El Waha de la commune de Brezina (El Bayadh).

La 24e édition du SITEV, organisée du 12 au 15 juillet, sous le slogan "Voyagez au coeur de l'Algérie et profitez d'un tourisme authentique et d'une civilisation millénaire", a constitué, selon les organisateurs, une véritable opportunité pour renforcer les partenariats et encourager l'échange d'expériences et l'investissement dans un secteur considéré comme un véritable levier du développement économique.