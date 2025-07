À l'occasion de la fête nationale française, l'ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a convié, lundi 14 juillet, les partenaires sénégalais de l'ambassade à une réception à la résidence de France. Y ont pris part des représentants du gouvernement, d'institutions et d'organismes partenaires. Au cours de la cérémonie, Mme Fages a annoncé la tenue, à Dakar, d'un séminaire intergouvernemental d'ici la fin de l'année, dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral entre le Sénégal et la France

Dans le cadre du partenariat bilatéral entre le Sénégal et la France, il est envisagé la tenue d'un séminaire intergouvernemental d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite par Mme Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal, le lundi 14 juillet, lors de la cérémonie de la fête nationale française. « D'ici la fin de l'année, nos deux gouvernements devraient se rencontrer à Dakar au cours d'un séminaire intergouvernemental pour définir au plus haut niveau, autour des premiers ministres de nos deux gouvernements, le contenu de ce partenariat bilatéral renouvelé, assumé et fondé sur nos intérêts stratégiques respectifs et alignés sur la Vision 2050. Et notre intérêt stratégique aujourd'hui c'est de travailler avec un Sénégal fort et prospère », indique-t-elle.

Elle a aussi fait part que Business France organisera, le 26 septembre prochain, au Palais du Sénat à Paris, un « Forum Sénégal » en partenariat avec l'APIX. Mme Christine Fages a également annoncé que la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des Eléments Français au Sénégal, dans quelques jours.

Selon elle, cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense avec le Sénégal, fondées sur un respect mutuel et un principe de complémentarité garantissant la préservation des intérêts des deux pays. « D'abord sur le plan de nos collaborations en matière de formation. Ensuite en renforçant l'interopérabilité de nos armées grâce à notre coopération technique, animée par le travail de nos coopérants militaires français et sénégalais », soutient-elle.

Mary Teuw Niane, ministre, directeur de cabinet du président de la République, représentant les autorités sénégalaises trouve que la coopération bilatérale s'illustre aujourd'hui par des réalisations tangibles dans plusieurs secteurs stratégiques. Selon lui, les échanges commerciaux entre le Sénégal et la France sont en constante progression avec une hausse de 10%. Les investissements directs français, ajoute-t-il, ont aussi augmenté de 15% ces dernières années. Il relève par ailleurs que la France demeure la première destination des étudiants sénégalais dont le nombre est actuellement estimé à plus de 13 mille étudiants. Toutefois face à des contextes nationaux nouveaux, des populations plus exigeantes et des situations régionales et internationales particulièrement complexes, M Niane pense que le Sénégal et la France doivent réinventer leur partenariat et saisir les nouvelles opportunités qui existent dans un environnement stimulant.