Sénégal: Inondation à Tambacounda - Me Sidiki Kaba appelle les autorités à prendre des mesures urgentes

Me Sidiki Kaba, Ancien Premier Ministre a tenu à exprimer sa compassion aux populations de Tambacounda victimes d'inondations suite à des pluies torrentielles qui ont causé d'importants dégâts matériels et la destruction de nombreuses habitations, a-t-on appris d'une note qui nous est parvenue.

La source indique que le natif de Tambacounda a marqué sa solidarité entière et son soutien total à ses populations face à cette difficile épreuve qu'elles affrontent avec dignité et résilience.

Devant ces circonstances, il lance un appel pressant aux autorités étatiques et locales pour prendre les mesures urgentes et nécessaires pour entreprendre des travaux d'assainissement et venir en aide aux populations sinistrées.

Il faut noter que ces pluies qui se sont abattues lundi 14 juillet, à Tambacounda, ont causé plusieurs dégâts avec des maisons envahies par les eaux et beaucoup de biens mobiliers emportés.

Le maire de la commune, Papa Banda Diéye a fait état de "plus d'une dizaine de maisons inondées, des bâtiments et fosses septiques effondrés, des biens mobiliers comme les lits, matelas, habits, volailles engloutis et emportés par les eaux."