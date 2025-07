Sénégal: Diourbel /visite du secrétaire exécutif de l'Anaq-sup - Le Pr Massamba Diouf plaide pour un statut des établissements supérieurs

Le Secrétaire exécutif de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, le Professeur Massamba Diouf, était à Diourbel hier, mardi, pour rencontrer les acteurs de l'éducation. L'objectif de cette visite est de vulgariser la stratégie d'assurance qualité pour permettre aux acteurs de l'éducation à faire un bon choix.

La visite du secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a permis de faire la situation de la reconnaissance des établissements de l'enseignement supérieur publics et privés dans la région de Diourbel . Le Pr Massamba Diouf explique : « nous sommes aujourd'hui à Diourbel pour rencontrer la communauté éducative.Il s'agit d'une démarche qui vise à rapprocher le dispositif d'assurance qualité et à vulgariser ce même dispositif pour permettre une meilleure compréhension de l'assurance qualité en vue d'une meilleure appropriation de la qualité par les établissements d'enseignent supérieur mais aussi les acteurs de l'éducation nationale ».

Et il poursuit : « le constat est que c'est le secteur de l'éducation nationale qui alimente l'enseignement supérieur. Si les acteurs ne sont pas bien préparés, il peut y avoir des choix qui ne sont pas judicieux. Il s'agit de partager avec eux ce qu'est la reconnaissance des diplômes, l'habilitation, c'est-à-dire la capacité qu'a un établissement pour délivrer un diplôme de l'Etat du Sénégal ou bien l'accréditation des programmes qui leur confèrent une reconnaissance à l'échelle nationale et à l'échelle internationale». Le Pr Massamba Diouf invite la communauté éducative à être un relai pour pouvoir vulgariser l'information. « Nous sortons du baccalauréat et bientôt les élèves vont procéder à des choix des établissements dont la plupart dans la région ne sont pas dans l'habilitation ou dans l'accréditation des programmes. Il faut rappeler que l'université Alioune Diop est dans le processus qualité depuis très longtemps.

Elle a été le premier établissement d'enseignement supérieur à être habilité ». Le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup plaide de même pour le renforcement des ressources humaines de qualité conformément à l'agenda national de transformation qui en a consacré un axe qualité du capital humain et d'équité sociale. « L'université Cheikh Ahmadou Bamba après l'UCAD a déjà obtenu son habilitation et certains de ces programmes sont accrédités. L'université Cheikhoul Khadim est dans le processus d'accréditation. Les autres établissements ne sont pas dans cette dynamique et notre stratégie consiste à les sensibiliser et de faire en sorte qu'il y ait un dispositif d'accompagnement. L'ANAQ/Sup a besoin d'un renforcement de son statut pour agir pleinement dans l'évaluation mais également dans l'application des résultats de l'évaluation ».