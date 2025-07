Madagascar: Ikongo - Le président de la République a dépêché des émissaires

L'épidémie de paludisme à Ikongo témoigne une fois de plus de la nécessité de renforcer durablement le système de santé publique dans les zones rurales du pays.

Le district d'Ikongo, frappé par une épidémie de paludisme depuis plusieurs semaines, reçoit une attention renforcée des autorités nationales. Une délégation mandatée par le président de la République et son épouse est arrivée hier sur place pour porter assistance aux populations les plus touchées. Cette mission, pilotée par la direction des Affaires sociales de la Présidence de la République, a apporté des aides humanitaires destinées aux familles les plus vulnérables.

Dès cette première journée d'intervention, ce sont 4 000 ménages qui ont pu bénéficier de cette aide. Toutes les communes du district, à savoir Ambatofotsy, Ambinanitromby, Maromiandra, Belemoka et Ikongo, sont concernées par cette opération de solidarité. En plus de la distribution de vivres et d'aides matérielles, les envoyés spéciaux ont transmis un message de réconfort du chef de l'État et de la première dame aux familles endeuillées par l'épidémie. Ils ont également rendu visite à certaines d'entre elles, durement éprouvées par cette situation sanitaire alarmante.

Depuis la semaine dernière, une équipe d'urgence placée sous l'égide du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) est à pied d'oeuvre à Ikongo pour coordonner les interventions sur le terrain. La mission présidentielle, quant à elle, est prévue durer trois jours. Elle vise non seulement à apporter un soutien humanitaire immédiat, mais aussi à réaffirmer l'engagement de l'État à accompagner les populations sinistrées face à cette crise sanitaire.