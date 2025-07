Congo-Brazzaville: Türkiye - Hilmi Ege Türemen exprime sa gratitude aux martyrs de 2016

L'ambassade de la Türkiye a commémoré le 15 juillet à Brazzaville, le neuvième anniversaire de la tentative de coup d'État échoué de 2016, orchestrée par l'organisation terroriste FETO.

Les activités liées à la commémoration de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale ont été organisées en Türkiye et à l'étranger autour du thème: « La Türkiye, le nom de la victoire ». « Notre objectif est de refléter la position de notre nation face aux défis, son attachement à ses valeurs et sa volonté de protéger son pays », a dit l'ambassadeur de Türkiye au Congo, Hilmi Ege Türemen..

Dans son discours, le diplomate a souligné l'importance de la commémoration de la journée de la Démocratie et de l'Unité nationale, et a exprimé sa gratitude envers les victimes : « Je m'incline devant la mémoire du fondateur de la République de Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, de ses compagnons d'armes, des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Türkiye, et des martyrs du 15 juillet 2016 en particulier, et je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude et mon profond respect envers eux et envers le peuple de Türkiye. Je souhaite que l'unité et la solidarité dont ce peuple fait montre, restent permanentes », a déclaré le diplomate Turc.

Par ailleurs, l'ambassadeur a rappelé la lutte que mène son pays contre le terrorisme à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, « combattre la menace FETO dans le cadre de la coopération internationale est une nécessité et une exigence de solidarité internationale. L'État turc poursuivra, avec détermination et en toutes circonstances, la lutte contre les ambitions perfides de l'organisation FETO, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et continuera à défendre la liberté et l'avenir du peuple turc face à toute menace ».

En outre, il a salué l'action du « peuple héroïque de Türkiye » qui a su protéger sa patrie et a démontré que « la Türkiye ne cédera jamais, d'aucune manière que ce soit, à toute tentative de coup d'État ».

Hilmi Ege Türemen a attribué l'échec du putsch à la « lutte honorable » menée par le président de la République Recep Tayyip Erdogan et à la détermination du peuple turc. Il a dénoncé les réseaux de trahison qui ont tenté de déstabiliser le pays avec l'aide de services de renseignement étrangers.

La victoire du peuple Turc a-t-il indiqué, « ne traduit pas seulement l'échec de la tentative de coup d'État contre la souveraineté du peuple de Türkiye, mais aussi l'affirmation de la volonté nationale ». « La nation turque a déclaré qu'aucune puissance ne pouvait influencer sa volonté. Cette victoire est celle de la Türkiye, car la Türkiye symbolise la solidarité, la démocratie et l'indépendance ».

« L'organisation terroriste FETO, qui a gagné en influence dans diverses régions du monde en se cachant derrière des concepts tels que l'aide humanitaire, l'éducation et le commerce, représente une menace non seulement pour la Türkiye, mais également pour les démocraties de nombreux pays », a averti le diplomate.

La journée de la Démocratie et de l'Unité nationale a pour objectif, selon l'ambassadeur, de commémorer les héros de la Türkiye, notamment les martyrs qui se sont sacrifiés, ainsi que les personnes qui ont été blessées le même jour pour la cause de la République, la démocratie, l'unité et l'intégrité nationales.