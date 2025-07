Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2025 - La liste des nominés dévoilée

La cérémonie de remise des prix aux lauréats de sixième édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards 2025 aura lieu le 17 août, au Rocher des Âges, dans le 1er arrondissement Emery-Patrice-Lumumba a annoncé Gildas Bakala, président du comité d'organisation dudit trophée au cours de la conférence de presse qu'il a animée le 15 juillet dans la ville océane prélude à l'évènement.

Ponton Awards, initiée de l'agence Prescom Media avec l'appui des partenaires distingue les Ponténégrins méritants dans différentes catégories en lice, à savoir : l'entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion ; engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement ; excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion) ; les modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création.

« Cette 6e édition sera marquée par de nouvelles configurations de catégories et un nouveau système de vote » a dit Gildas Bakala et d'ajouter : « Afin de rendre un hommage mérité au mécène, producteur et opérateur culturel, Mathias Ngoumba dit "Padiex" disparu l'année dernière la catégorie modele artistique portera son nom. L'autre innovation introduite à partir de cette édition est le nouveau mode de vote. Avant cette édition, les votes publics se faisaient par whatsapp, désormais ils se feront via Klumer, la plateforme panafricaine de vote concernant les Awards en Afrique que les Ponton Awards ont adhéré récemment. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso y font partie aussi ».

Dans le dessein de rendre hommage à titre anthume aux figures et icônes qui, par leur auréole, leurs actions et leur talent ont réhaussé l'image de la ville, la catégorie reconnaissance a été créée a ajouté le président du comité d'organisation des Ponton Awards qui, a longuement insisté sur les critères objectifs qui guident les initiateurs du Trophée et l'impartialité des membres du jury à distinguer un lauréat. Armand Boukhety, écrivain et membre du jury a ainsi expliqué les différentes étapes conduisant à la distinction d'un candidat aux Ponton awards.

Les votes publics commenceront le 17 Juillet et prendront fin le 14 Août.

La liste des nominés aux Ponton Awards 2025

Excellence Entrepreneuriat :

Armand Kani Okoko : Fondateur de la Conciergerie By My Pamu - coach en entrepreneuriat - Auteur.

Lissolo 2.0 est un jeu de société culturel et éducatif conçu intégralement au Congo Brazzaville.

FM Energies Services startup innovant dans le secteur de la transformation agro-alimentaire.

Modèles Artistiques :

Croyance Angela Mokoko : Photographe professionnelle - Social média manager.

Curtiss Marly Youl'A : Promoteur de New Face Agency - professeur de danse - organisateur d'évènements.

Dan Scott : Réalisateur - monteur - producteur - formateur - créateur de contenu.

Engagement Jeunesse :

Aymar Sacré : Gérant de IT consulting Group Congo et Fondateur de l'association star'Trunk242, engagé dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales.

Laetitia François Yola : Fondatrice de MS Dametis - Coach en gestion de projet - spécialiste dans la gestion comportementale.

Excellence Sport :

Espoir Dianzenza : Pratiquant kickboxing.

Taekwondo club Crystal Do : Un Institut de taekwondo.

Destin Louleboko : Instructeur en arts martiaux