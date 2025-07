Afrique du Nord: Tunisie, Algérie, Libye - Une flottille se prépare à briser le blocus de Gaza

La Coordination de l'action commune pour briser le blocus de Gaza a annoncé, ce mercredi, le lancement des préparatifs opérationnels et logistiques de la « Flottille maghrébine Soumoud », initiative maritime placée sous le slogan : « Nos voiles vers Gaza, notre but, lever le blocus ».

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), les organisateurs ont précisé que cette flottille s'inscrit dans la continuité de la deuxième action conjointe comprenant la Freedom Flotilla, la Global March to Gaza et des partenaires d'Asie orientale (Sumoud NusantaraK).

Le départ effectif est prévu « dès que possible », à la suite de celui du navire Handhala, qui a pris la mer samedi dernier depuis le port de Syracuse, en Italie, à destination de Gaza.

Entièrement maritime, cette opération prévoit une participation internationale élargie, avec des départs depuis plusieurs ports du bassin méditerranéen -- en Europe du Sud et en Afrique du Nord -- entre la fin de l'été et le début de l'automne.

Une commission maghrébine de la flottille coordonnera la participation régionale, avec des représentations tunisienne, algérienne et libyenne, en attendant l'adhésion officielle de délégations mauritanienne et marocaine.

L'objectif de la flottille est de mobiliser les peuples et les soutiens internationaux pour replacer la cause palestinienne au coeur de l'agenda mondial, dénoncer le génocide en cours à Gaza et défier le blocus imposé par l'entité sioniste, ainsi que les systèmes internationaux qui la soutiennent.

L'initiative s'appuie sur l'expérience de la première opération conjointe En route vers Gaza, menée par voie terrestre, maritime et aérienne, ainsi que sur la caravane maghrébine partie de Tunisie le 9 juin 2025, stoppée près de Syrte (Libye) et contrainte à faire demi-tour.

Wael Nawar, membre de la coordination, a annoncé que des dizaines de navires partiront de ports situés dans le monde entier -- principalement d'Europe méridionale et d'Afrique du Nord -- pour participer à cette mobilisation.

Les inscriptions seront ouvertes aux militants, citoyens et personnalités publiques : sportifs, artistes, journalistes, responsables politiques et influenceurs sont expressément invités à embarquer afin de renforcer la visibilité médiatique et de contribuer à la protection des convois, compte tenu des risques de blocus ou d'attaque.

Pour des raisons de sécurité, certains détails opérationnels resteront confidentiels à ce stade, a précisé Nawar, réaffirmant que la navigation aura lieu durant l'été.

Le calendrier précis et les modalités de participation seront communiqués à Tunis début août, lors d'une conférence de presse réunissant les partenaires maghrébins et internationaux.