Sénégal: Production de médicaments à base de plantes - Vers la mise en place d'un cadre réglementaire

L'État veut mettre sur le marché au moins 10 médicaments à base de plantes médicinales. C'était l'objectif de la réflexion entamée lors d'un atelier sur les essais cliniques, tenue, hier, entre décideurs politiques, universitaires, tradi-praticiens et experts.

Sur le chemin de la souveraineté pharmaceutique, le Sénégal veut s'appuyer sur les plantes médicinales. Hier, lors d'un atelier sur les essais cliniques des médicaments à base de plantes, organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), des acteurs du monde universitaire, des tradi-praticiens, et autres spécialistes se sont accordés sur la mise en place d'un cadre réglementaire.

« Notre ambition est d'essayer d'avoir un cadre qui soit beaucoup plus conventionnel, maîtrisé, pour produire des médicaments de qualité et dont on maîtrise la posologie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est dans cette optique. Avec la relance de l'industrie pharmaceutique locale, il est envisagé des médicaments à base de plantes », a déclaré Aynina Cissé, vice-président de l'Ansts. D'après Serigne Omar Sarr, de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp), l'État du Sénégal vise, dans cette approche, à commercialiser au moins 10 médicaments.

Pour cela, Khady Diatta Badji, enseignante en botanique et cryptogamie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a préconisé la protection et la préservation de la végétation pour une gestion durable des écosystèmes. L'universitaire prône aussi l'aménagement de nouvelles aires d'exploitation rationnalisées, comme les jardins botaniques de plantes médicinales. De plus, Mme Badji a appelé à « assurer une production suffisante de ressources végétales tout en sauvegardant les espèces en voie de disparition ». Dans cette perspective, le professeur Serigne Omar Sarr, de l'Arp, a informé qu'un dispositif réglementaire est mis en place, en collaboration avec le Comité national pour l'éthique et la recherche scientifique. « Il s'agit d'éviter les dérives connues par le passé, avec des expérimentations menées sur l'homme sans précaution ni règles éthiques et déontologiques. Cet encadrement réglementaire vise à accélérer le processus », a expliqué M. Sarr. Dans la nouvelle dynamique, Khady Diatta Badji a recommandé des innovations technologiques basées sur des biofertilisants. Selon elle, celles-ci peuvent jouer un « rôle primordial dans la production de matières végétales naturelles, en quantité et en qualité ».

Pour le vice-président de l'Ansts, l'heure est venue de valoriser des médicaments conçus à partir des plantes. L'objectif, selon Aynina Cissé, est qu'ils aient la même valeur que les médicaments conventionnels importés. Cela passe par une conscience environnementale, de l'avis de Khady Diatta Badji. « Pour construire une route, il y a des baobabs qui sont terrassés. Il faut combien d'années pour avoir un baobab ? Des fois, on ne pense pas aux effets néfastes parce qu'il y a la route à ériger. Pour des immeubles, on terrasse des arbres qui ont fait des millénaires », a-t-elle regretté.