Madagascar: Génération Mada - Succès du programme « Think Equal »

L'Alliance Française d'Antananarivo a accueilli la clôture officielle de la deuxième phase du programme Think Equal à Madagascar, orchestrée par l'association Génération Mada, ce samedi. Depuis son lancement dans le pays en 2023, ce programme mondial d'apprentissage socio-émotionnel, adapté aux enfants de 3 à 9 ans, fait des vagues dans le paysage éducatif malgache. Avec une approche novatrice visant à développer 25 compétences sociales et émotionnelles, Think Equal ambitionne de transformer l'éducation en posant les bases d'une société plus juste et équilibrée.

Déployé dans 38 pays, dont 10 l'ont intégré à leur programme préscolaire officiel, Think Equal a déjà touché plus de 550 000 enfants à travers le monde. À Madagascar, l'initiative, portée par Génération Mada, a connu un succès fulgurant. Après une phase pilote en 2023, l'année scolaire 2024-2025 marque une nouvelle étape avec 150 nouvelles classes partenaires, plus de 5 000 enfants bénéficiaires et 195 enseignants formés dans quatre régions : Boeny, Diana, Toamasina et Analamanga. Pour 2025-2026, le programme s'étendra à deux nouvelles régions, Atsimo-Andrefana et Vakinankaratra, avec un objectif ambitieux de toucher 8 000 enfants dans 250 classes.

« L'objectif est d'introduire une nouvelle matière dans l'éducation préscolaire et primaire : l'apprentissage socio-émotionnel », explique Julian Beck, directeur général de Génération Mada. « On apprend aux enfants à lire, à compter, mais on oublie souvent de leur enseigner comment aimer les autres, gérer leurs émotions ou respecter la diversité. Ce programme soutient leur bien-être, développe leurs compétences psychosociales et promeut la justice sociale ».

Innovante et engageante

Think Equal repose sur un programme fondé sur des preuves scientifiques, mêlant activités, histoires, chants et jeux pour aider les enfants à comprendre leurs émotions, résoudre les conflits de manière constructive et remettre en question les stéréotypes, notamment de genre.

Les enseignants, équipés de kits pédagogiques comprenant livres, livrets de ressources et guides d'activités, sont formés pour transmettre ces compétences essentielles. « Ces outils permettent aux enfants d'apprendre à être des humains respectueux, dès le plus jeune âge », souligne Julian Beck.

L'événement de restitution nationale, tenu ce samedi, a été l'occasion de célébrer les avancées du programme et de rendre hommage aux enseignants, souvent sous-valorisés malgré leur rôle crucial. « Le métier d'enseignant est le plus noble du monde », insiste Julian Beck. « Nous voulons les remercier pour leur engagement et présenter l'impact du programme sur les enfants ». « La formation est la clé pour assurer un avenir positif à la jeunesse malgache », a martelé le directeur de Génération Mada.