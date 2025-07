Madagascar: Fernand Cello - Un an ferme pour le second dossier

Prononcé du jugement opposant le journaliste Fernand Avimana dit Fernand Cello au ministère public. Le tribunal correctionnel l'a condamné à un an ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et diffamation publique, via internet, d'un haut responsable étatique. Une peine exemptée d'amende puisque la partie civile a seulement demandé l'application de la loi durant le procès.

Face à l'absence de la personne concernée par la diffamation, il n'était même pas représenté par un avocat ni un quelconque représentant, Me Santanavalona Rajaonarison qui assure la défense du journaliste a qualifié le procès d'asymétrie procédurale.

« Il y a violation du principe contradictoire, nécessaire pour une égalité de justice », a-t-il soutenu. L'avocat compte recourir en appel. Le verdict d'hier en est le second, en l'espace de deux semaines, pour Fernand Cello. Il a déjà été condamné pour la même peine avec les mêmes chefs d'accusation. Le troisième et dernier dossier sera jugé à la mi-août et toujours avec les mêmes circonstances et mêmes chefs d'accusation.