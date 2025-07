Madagascar: Personnes vivant avec le VIH - Persistance de la discrimination et de la stigmatisation

Dans le cadre de la collaboration entre SYCAVI et ROHY, un atelier de redynamisation du Task force régional Analamanga et de restitution des résultats d'observation, de la période entre octobre 2024 et mars 2025, a été réalisé. Cinq alertes majeures ont été identifiées concernant l'accès à des services VIH de qualité des PCPER (Populations clés les plus exposées aux risques) et PVVIH (Personnes vivant avec le VIH) à Antananarivo.

Cette étude rapporte, entre autres, que les PCPER et PVVIH continuent de faire face à la discrimination au sein de leurs familles, dans la société et même au sein des centres de santé.

Le Task Force Régional Analamanga, une instance multisectorielle a répondu à ces défis en présentant des recommandations concrètes pour mobiliser les parties prenantes et garantir des actions efficaces au niveau local.

Conduire des campagnes de sensibilisation « Stop Stigma » par les parties prenantes, en utilisant divers canaux tels que les réseaux sociaux et les actions de terrain. Il y a également la mise en place d'une éducation citoyenne pour mobiliser toutes les parties prenantes et mettre fin à la discrimination et à la stigmatisation des PCPER et PVVIH.