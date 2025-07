Sénégal: Le PRSA ambitionne d'aménager 4 700 hectares dans la région de Saint-Louis

Saint-Louis — Le Programme de résilience sur le système alimentaire en Afrique de l'Ouest (PRSA) a prévu l'aménagement de 4 700 hectares de périmètres irrigués villageois (PIV) dans la région de Saint-Louis (nord), a annoncé son coordonnateur, Mouhamadou Lamine Dia.

Il a fait cette annonce en marge d'un atelier régional d'information et de sensibilisation sur le PRSA et les opportunités de financement via le mécanisme "Matching Grant", réalisé de concert avec la Société d'aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED).

L'atelier a réuni plusieurs autorités locales, dont l'adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, et le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow.

M. Dia a précisé que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement des filières agricoles et animales, en vue de leur meilleure intégration sur les marchés africains et internationaux.

"C'est un projet conçu pour répondre aux urgences, tout en consolidant les chaînes de valeur agricoles et animales", a-t-il expliqué.

Le coordonnateur du PRSA a indiqué que l'aménagement des 4 700 hectares, prévu sur une période de cinq à six ans, est adossé à un budget d'environ 15 milliards de francs CFA, ajoutant qu'il sera élaboré en collaboration avec la SAED.

Il a en outre souligné que le projet comprend plusieurs composantes, dont le financement à coûts partagés, dédié aux entrepreneurs sénégalais à travers trois guichets de financement.

Financé à hauteur de 130 milliards de FCFA (230 millions de dollars US) par la Banque mondiale et le FIDA, le PRSA est un programme régional d'investissement déployé sur six ans. Il vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et à mieux faire face à l'insécurité alimentaire, peut-on lire dans un document.