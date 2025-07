Sénégal: Démarrage du Bfem 2025, ce mercredi - 191 618 candidats à l'épreuve

L'école sénégalaise boucle, à partir de ce mercredi 16 juillet, la dernière étape de l'année scolaire 2024-2025. Pour cause, c'est à partir d'aujourd'hui que débutent les épreuves du dernier examen de l'année pour les potaches du cycle moyen. 191 618 candidats sont attendus dans environ 1 193 centres d'examen. Objectif pour les élèves : décrocher avec brio ce diplôme qui marque la transition vers l'enseignement secondaire et faire mieux que les 73,94% de réussite de l'année dernière.

L'année scolaire 2024-2025 s'achève avec la tenue du dernier examen national. Après l'Entrée en Sixième et le Baccalauréat, place au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), prévu ce mercredi 16 juillet sur toute l'étendue du territoire. Ils sont 191 618 candidats à briguer ce diplôme qui marque la transition vers le secondaire. Sur le plan de l'inclusion, 103 candidats en situation de handicap sont attendus, dont 21 déficients visuels (18 non-voyants et 3 malvoyants), qui composeront dans six centres spécialement adaptés, relève-t-on. Des dispositifs particuliers ont également été mis en place localement pour les candidats à mobilité réduite ou en situation de handicap intellectuel, notamment des salles isolées et des mesures d'accessibilité renforcée. « Le nombre de centres est de 1 193 contre 1 152. Il y a 1 193 chefs de centre, 1 341 présidents de jury, 6 388 salles (en moyenne) et au moins 12 776 surveillants de salle », a précisé le Directeur des Examens et Concours, Papa Baba Diassé. À ces chiffres s'ajoutent 190 secrétaires de centre.

Du côté du ministère de l'Éducation nationale, on se veut également rassurant. Invité hier, mardi, de l'émission Salam Sénégal sur Radio Sénégal International (RSI), Momar Bassine Sarr, chef de la Division des Examens et Concours Scolaires, a affirmé que tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'examen. « Actuellement, tout est fin prêt. Le ministère de l'Éducation nationale a finalisé l'ensemble du processus organisationnel. Les épreuves ont été levées, avec une priorité donnée aux régions éloignées afin de sécuriser les documents à temps », a-t-il assuré.

Pour rappel, les résultats du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) 2024 qui s'était déroulé du 18 au 22 juillet au Sénégal affichaient un taux de réussite national de 73,94%, en baisse par rapport aux 76,3% de l'année 2023. Cela représentait une diminution de 2,36 points. L'académie de Kédougou s'était distinguée avec le meilleur taux de réussite (90,46%), tandis que Fatick et Thiès enregistraient les taux les plus bas. 190 896 candidats avaient participé à l'examen, dont 109 940 filles et 80 956 garçons. Au niveau de l'inclusion, 135 enfants à besoins éducatifs spéciaux avaient été recensés alors que 5 872 candidats participaient à l'examen sans pièces d'état civil.